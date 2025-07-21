英國1名兒童死於麻疹 政府開始打擊反疫苗錯誤訊息

英國1名兒童死於麻疹，引發英國公共衛生官員緊急呼籲兒童接種疫苗。圖為示意圖。（法新社）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕英國1名兒童死於麻疹，引發英國公共衛生官員緊急呼籲兒童接種疫苗。但英國社群媒體充斥著大量反疫苗虛假訊息，迫使英國打擊錯誤資訊。

根據《法新社》報導，英國衛生部長斯特里廷（Wes Streeting）向議會證實1名兒童死於麻疹。目前具體細節尚未公佈，英媒《星期日泰晤士報》和《利物浦回聲報》稱，該兒童在阿爾德黑（Alder Hey）醫院因麻疹和其他嚴重健康問題而病情嚴重。

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反疫苗人士在社群媒體上發布關於該兒童未經證實的傳聞。英國網紅格雷（Ellie Grey）在Instagram發布影片說，該兒童並非死於麻疹，並強調麻疹不是致命疾病。她還批評阿爾德黑醫院極力「操縱」人去接種麻疹疫苗。

格雷影片被另一位英國網紅謝米拉尼（Kate Shemirani）轉發。謝米拉尼是一名被除名的前護士，因發布健康陰謀論而被停職。她主張，沒有疫苗被證明是安全或有效的。

對於錯誤資訊持續散播，利物浦公共衛生局長阿什頓（Matthew Ashton）強烈抨擊。他強調，麻疹是種非常可怕的病毒，而接種疫苗才是「保護自己和親人」的有效方式。

阿爾德黑醫院也表示，自6月以來已成功治療17名麻疹兒童，還澄清接種德國麻疹（MMR）疫苗會導致自閉症的謠言。該錯誤說法源自英國醫生韋克菲爾德（Andrew Wakefield）1998年一項已被揭穿的研究。

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