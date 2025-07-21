南投醫院免費超音波檢查 逾半有脂肪肝

南投醫院院長洪弘昌，為民眾進行腹部超音波檢查。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕根據衛生福利部公布去年國人十大死因統計結果，肝和肝內膽管癌仍位居十大癌症死因第二名，而不具侵入性的腹部超音波檢查，是揪出肝臟病灶最好的監測利器，衛生福利部南投醫院響應肝病防治學術基金會「今年超了沒？全台免費腹部超音波檢查」活動，為116位民眾進行腹部超音波檢查， 揪出5成民眾有脂肪肝。

南投醫院指出，內臟的感覺神經較不明顯，因此初期症狀不明顯也不易察覺，大多靠意外發現病灶。腹部超音波檢查可以揪出肝臟、膽囊、腎臟、脾臟及胰臟的病灶，呼籲B、C肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，定期追蹤身體狀況。

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南投醫院院長洪弘昌指出，脂肪肝就是肝細胞內有脂肪聚積，可能是因為肥胖、血脂過高、糖尿病、酗酒等原因造成，另外急慢性肝炎發作時也可能會形成脂肪肝。若脂肪肝不處理，可能會導致肝臟發炎、肝纖維化、肝硬化甚至導致肝癌。

洪弘昌說，目前沒有特別的藥物可以改善脂肪肝，脂肪肝的治療需要針對造成脂肪肝的原因來著手，惟民眾應養成良好生活習慣，不熬夜、均衡飲食、不暴飲暴食、不抽菸、降低酒精攝取的量，並搭配適度的運動，以避免脂肪肝形成，並應定期接受腹部超音波等健康檢查，事前預防及篩檢，即早發現病灶，達到早期發現、早期治療的目標。

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