自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

南投醫院免費超音波檢查 逾半有脂肪肝

2025/07/21 14:24

南投醫院院長洪弘昌，為民眾進行腹部超音波檢查。（南投醫院提供）

南投醫院院長洪弘昌，為民眾進行腹部超音波檢查。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕根據衛生福利部公布去年國人十大死因統計結果，肝和肝內膽管癌仍位居十大癌症死因第二名，而不具侵入性的腹部超音波檢查，是揪出肝臟病灶最好的監測利器，衛生福利部南投醫院響應肝病防治學術基金會「今年超了沒？全台免費腹部超音波檢查」活動，為116位民眾進行腹部超音波檢查， 揪出5成民眾有脂肪肝。

南投醫院指出，內臟的感覺神經較不明顯，因此初期症狀不明顯也不易察覺，大多靠意外發現病灶。腹部超音波檢查可以揪出肝臟、膽囊、腎臟、脾臟及胰臟的病灶，呼籲B、C肝炎帶原者至少每半年接受一次腹部超音波檢查，定期追蹤身體狀況。

南投醫院院長洪弘昌指出，脂肪肝就是肝細胞內有脂肪聚積，可能是因為肥胖、血脂過高、糖尿病、酗酒等原因造成，另外急慢性肝炎發作時也可能會形成脂肪肝。若脂肪肝不處理，可能會導致肝臟發炎、肝纖維化、肝硬化甚至導致肝癌。

洪弘昌說，目前沒有特別的藥物可以改善脂肪肝，脂肪肝的治療需要針對造成脂肪肝的原因來著手，惟民眾應養成良好生活習慣，不熬夜、均衡飲食、不暴飲暴食、不抽菸、降低酒精攝取的量，並搭配適度的運動，以避免脂肪肝形成，並應定期接受腹部超音波等健康檢查，事前預防及篩檢，即早發現病灶，達到早期發現、早期治療的目標。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中