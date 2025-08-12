自由電子報
健康網》劉海若當年奇蹟復活？ 主治醫師：「非腦死，只重度昏迷」

2025/08/12 14:37

醫治劉海若的大陸神經外科醫師凌鋒（左）曾抵台訪問，劉海若當時曾前往機場接機。（資料照）

醫治劉海若的大陸神經外科醫師凌鋒（左）曾抵台訪問，劉海若當時曾前往機場接機。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前主播劉海若23年前與2名友人到英國，在英國搭火車不幸遇出軌事故，友人不幸罹難，她一度傳出被英國醫師判腦死，後轉往北京的醫院奇蹟救活。當年她的主治醫師宣武醫院神經外科主任凌鋒曾在2004年來台灣演講，當時她向媒體表示「確實沒有腦死，也有自主呼吸」，因為這些先決條件，院方才能救回劉海若。

前主播劉海若，1996年加入TVBS擔任晚間主播、財經組副組長，後於2000年加盟鳳凰衛視認中文台節目《時事直通車》主持人。當年在英國發生車禍性命垂危，憑著頑強生命力甦醒過來。

回顧2002年5月中旬事發當時，劉海若在英國火車出軌意外後傳出一度被英國醫院判定腦死，當年6月被轉往北京宣武醫院，7月底清醒，8月初可以開口講話，大約1個月後她拔掉所有插管，開始接受院方安排的各項復健。雖然過程十分痛苦，但是她強韌的生命力，求生意志超乎常人，就連醫護人員都被她感動。

2004年劉海若的主治醫師宣武醫院神經外科主任凌鋒，曾經短暫來台灣進行演講。當時她到台灣時，劉海若還特別前往機場接機，兩人一見面就深深擁抱。

凌鋒當時曾告訴媒體，「劉海若不是腦死，只是重度昏迷，也沒有在北京進行開腦或介入性治療。」她分析能救回劉海若的關鍵是，院方以中、西醫會診的方式予以治療的結果。

正因凌鋒救回了劉海若，使得她當時短暫停留台灣時，有些慕名而來聽演講的民眾，因為家人是植物人，想從凌鋒的演講內容中找到醫治的線索。

