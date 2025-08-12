自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

近10年首例布氏桿菌病！ 50多歲男到中國新疆旅遊染病

2025/08/12 15:22

疾管署防疫醫師林詠青表示，布氏桿菌病潛伏期通常為1-2個月，短則5天，亦可長達5個月。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署今（12日）公布新增1例布氏桿菌病境外移入，為居住北部50多歲本國籍男性，有中國新疆旅遊史，並於動物市集接觸羊隻和馬匹，返台一度肝指數偏高、肝脾腫大，所幸經治療已出院。國內2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病以來，2015年出現1例印尼移入個案，此次個案為第2例，尚無本土病例。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男性個案今年4月至新疆旅遊，曾於動物市集接觸羊隻和馬匹，返台後於7月初出現發燒、寒顫等症狀而多次前往診所就醫，後續肝指數偏高轉至醫院，並因發燒及肝脾腫大住院，血液培養菌株經鑑定為布氏桿菌，經治療已於日前出院，其同住家人及國外旅遊同行者尚無疑似症狀。

因為我國將此菌屬列為第三級危險群（RG3）微生物，因此衛生單位也已就此案實驗室操作人員依規範區分風險等級，進行健康監測及評估暴露後處置。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，布氏桿菌病是全球性疾病，於東亞、中亞、中東、非洲、地中海沿岸較為常見。我國曾於2011年出現5例境外移入，感染國家分別為北非、馬來西亞及中國，而自2012年將布氏桿菌病納入第四類法定傳染病以來，迄今累計2例境外移入，分別自印尼及中國移入，無本土病例。

林詠青說明，布氏桿菌病為人畜共通傳染病，由布氏桿菌屬細菌感染所致，較常造成人類感染的有流產布氏桿菌（B. abortus）、馬爾他布氏桿菌（B. melitensis）、豬布氏桿菌（B. suis）以及犬布氏桿菌（B. canis），主要在動物間傳播，宿主包含牛、羊、豬、狗等動物。

林詠青指出，人類感染主因為傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液等、食入受布氏桿菌污染的食物或其製品如未滅菌生乳或起司，以及實驗室或屠宰場工作人員可能經由吸入含病原菌的氣膠而感染。潛伏期通常為1-2個月，短則5天，亦可長達5個月，主要症狀為間歇性或不規則發燒，全身倦怠、出汗、頭痛、背或關節或肌肉疼痛及四肢無力等，嚴重者可能造成心內膜炎、肝脾腫大或中樞神經系統的病變。

疾管署副署長曾淑慧呼籲，民眾前往流行地區應避免食用未煮熟的肉類、未經消毒的奶類及其製品，並儘量避免接觸動物；實驗室及職業上需與動物接觸人員如獸醫、屠宰場或畜牧業者等，工作時應戴口罩、手套、圍裙、護目鏡等適當防護裝備。 

疾管署提供預防布氏桿菌病的方法。（疾管署提供）

