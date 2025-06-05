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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》化療後黃金3年 研究：靠運動處方提高存活率

2025/06/05 11:48

醫師表示，罹癌病人不復發的關鍵在，化療後3年進行中等強度的結構化運動，將能重啟人生希望；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，罹癌病人不復發的關鍵在，化療後3年進行中等強度的結構化運動，將能重啟人生希望；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕罹癌病人完成化療後最怕的就是再復發！台北榮總遺傳優生科主任張家銘引用研究指出，把握化療後3年重啟人生的關鍵期，運用「結構化運動」，5年內沒復發比例高達8成，8年存活率更高達9成。因此，「運動處方」值得化療後病人融入日常生活中。

很多癌後病患會問「化療做完了，是不是就結束了，接下來應該怎麼辦？」張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」上指出，結束化療後的3年，是決定命運的黃金期。這項說法已在發表在2025年《新英格蘭醫學期刊》的研究證實。

這篇研究找了近900位完成化療的結腸癌病人，一半的人每週進行結構化運動3次，也就是說，每次50分鐘，持續3年。另一半則只是拿到一些健康資訊，沒強制運動。追蹤近8年後，結果顯示：有運動習慣的人，5年內沒復發的比例高達80.3%，比沒運動的人高出6.4%。8年存活率更高達90.3%，整整多出7%。

張家銘說明，這項研究中的「結構化運動」（Structured Exercise），並不是指在家跳有氧、偶爾走走路，或週末爬山這種隨性的活動。而是每週3次、每次約50分鐘，且必須以中等強度為主，例如，快走、騎腳踏車、輕度有氧課程等，這樣的運動要持續3年。

張家銘又說，這樣長期、有規律、有節奏的運動，才能觸發身體裡「抗癌」、「修復」、「平衡」的開關。運動可以調整體內的免疫系統、降低慢性發炎、活化抗癌機制，還可能影響到細胞層級的癌症訊號，這些都是目前醫學研究正努力探索的方向。

總結，運動不只是健康的附加選項，而是具有像化療、手術一樣正式治療的延伸。因此，結構化運動不是隨便動動，是為生命量身打造的處方。

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