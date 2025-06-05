健康網》吃錯恐釀癌生長 醫：6種油注意

醫師提醒，若使用錯誤的油品，恐造成癌症發生風險上升；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家做菜總會用上食用油，像是沙拉油與葵花油通常是廚房必備；同時近年健康概念興起，不少人對於食用油特別挑剔；橄欖油這類的油品成為市場寵兒。中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部醫師廖志穎提醒，6款油因為多為飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸Omega-6，若吃多恐引發大腸癌或肝癌等多種癌症。

廖志穎在臉書粉專「廖志穎醫師。放射質子治療/癌症輔助醫學」表示，最新研究，動物實驗中omega6 （發炎）經會刺激mTORC1，刺激三陰性乳癌生長，也會刺激其他攝護腺癌、大腸癌、肝癌。油脂含多元（3、6）、單元不飽合脂肪酸（9）、飽合脂肪酸，是重要能量、細胞生長來源；協助人體吸收脂溶性維生素（ADEK）、構成細胞膜與荷爾蒙等，以維持人體正常生理機能、情緒憂鬱（omega3）。

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國人飲食習慣以大量肉類、芝麻油、大豆沙拉油及葵花油為主，這些食物的油脂成分多為飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸Omega-6，較少攝取單元不飽脂肪酸Omega-9（如苦茶油、橄欖油），最嚴重缺乏的是多元不飽和脂肪酸Omega-3（如亞麻仁油、魚油、種子堅果等）。

廖志穎提出下列油品的食用建議：

●具有抗發炎效果，omega-3、omega-9較多的好油：芥花油、亞麻油、紫蘇油，這三種omega-3多；橄欖油、酪梨油、苦茶油，這三種則是omega9較多。

●中等：玄米油。

●omega-6偏多，建議少吃：大豆油、花生油、玉米油、葵花油，葡萄籽油。

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