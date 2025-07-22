飲酒恐造成貧血 醫師：並無酒精攝取「安全劑量」

醫師指出，病患因飲酒導致肝臟缺乏活化葉酸，影響紅血球生成，進一步導致貧血問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕7/28為世界肝炎日，書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初分享，有一個案每日飲酒，健檢後發現個案屬紅血球過大的貧血，雖血液中維他命B12與葉酸指數皆正常，但因飲酒緣故，導致個案肝臟缺乏活化葉酸，影響紅血球生成，進一步導致貧血問題。康本初提醒，並沒有酒精攝取的安全劑量，建議民眾透過健檢了解肝臟是否健康。

康本初提到，一位60多歲的男性個案有天天飲用一小杯紅酒的習慣，由於擔心肝臟問題，去健康檢查後發現有貧血問題。原先以為是血液中缺乏維他命B12或葉酸，卻發現因飲酒問題，肝臟缺乏活化葉酸，造成紅血球生成過大的貧血問題。康本初表示，酒精並無安全攝取劑量，即使民眾沒有酗酒，長期的飲酒習慣慢慢累積，也可能會造成肝臟負擔，產生酒精性肝炎。

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康本初說明，若要治療需要先戒酒，並飲食均衡、養成運動習慣，持續追蹤還有康復機會，但發展到肝硬化就難以恢復。康本初說，國健署有提供成人健檢，部分地方政府也提供老人健檢。他最後呼籲民眾，在早期就需採取行動改善，避免肝臟受到不可逆的傷害。

醫師康本初提醒，並沒有酒精攝取的安全劑量，建議民眾透過健檢了解肝臟是否健康；圖為脂肪肝超音波照片。（記者蔡愷恆攝）

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