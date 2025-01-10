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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》帶小小孩赴日急問麻疹疫苗？ 醫：先擔心流感

2025/01/10 19:43

醫師表示，目前日本「沒有麻疹的大流行」，反而是流感疫情持續升溫，要特別注意防範；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，目前日本「沒有麻疹的大流行」，反而是流感疫情持續升溫，要特別注意防範；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕目前在台灣最紅的疫苗大概是「麻疹疫苗」，讓寒假準備帶7-8個月孩子赴日旅遊的家長就醫詢問「能不能提早打麻疹疫苗」。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，目前日本「沒有麻疹的大流行」，反而是流感疫情持續升溫，創下1999年以來新高。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」發文分享，據日本國立感染症研究所的資料，12月22-29日這一週全日本約5000間醫療機構通報的流感患者，平均每間達到64.39人，比前一週42.66人增加了約50%。這是1999年採用現有方法統計以來的新高。以此推估全日本在這週新增大約258萬5000人因流感就醫（上週是167萬人）。從去年9月2日到現在，這個流感季在日本估計因流感累計就醫數已經達到593萬7000人。

林氏璧說，所有的都道府縣都在流感確診者都在增加，其中超過「警報」等級30人的有43個地方。最高的前5名都在九州：大分縣的104.84人，鹿兒島縣96.4人，佐賀縣94.36人，熊本縣92.56，宮崎縣90.24人。最近5週間（2024年第47週-2024年第51週）流感分型：A型流感H1N1占了96%大宗。

林氏璧提到，麻疹上一次在日本大流行是在2019年的744例，進入新冠疫情3年都小於10例，疫情後的2023年28例，2024年45例，遠不及「大流行」。2024年9月2日到12月25日，麻疹更是僅通報零星17例，而同一段時間因流感就醫有593萬。

林氏璧指出，人心惶惶搶打麻疹疫苗，但台灣65歲以上老人家本季流感疫苗覆蓋率僅45%，離疾管署設定的55%還有一段距離，隨著台灣流感疫情也升溫，寒假又會更多人去日本，情況非常讓人擔心。

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