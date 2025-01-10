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健康 > 杏林動態

護理師彩繪「仰望星空」 難忘曾在安寧病房助癌末父送女兒出嫁

2025/01/10 17:20

高醫護理師賴淑婷的作品「仰望星空」，獲今年彩繪希望佳作。（記者許麗娟攝）

高醫護理師賴淑婷的作品「仰望星空」，獲今年彩繪希望佳作。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕第10屆彩繪希望巡展今（17）日起在高雄醫學大學附設中和紀念醫院展出，其中1幅作品「仰望星空」出自高醫腫瘤科護理師賴淑婷之手，賴淑婷的父親曾罹肺癌但勇敢挺過治療，她也因工作曾在安寧病房幫助一名癌父送女兒出嫁，並將多年來被癌友的感動彩繪出充滿希望的星空。

高醫攜手癌症希望基金會、行動基因生技舉辦第10屆彩繪希望巡展，即日起至17日在高醫南杏藝廊展出31幅精彩作品。高醫副院長陳芳銘表示，罹癌不是生命旅程的終點，治療所帶來的不適，往往需要心理的轉念跟調適，醫護人員也會全力關懷與支持，照亮癌友們前行之路。

高醫副院長陳芳銘鼓勵癌友，罹癌不是生命旅程的終點，醫護人員會用全力關懷與支持，照亮癌友們前行之路。 （記者許麗娟攝）

高醫副院長陳芳銘鼓勵癌友，罹癌不是生命旅程的終點，醫護人員會用全力關懷與支持，照亮癌友們前行之路。 （記者許麗娟攝）

高醫腫瘤科護理師賴淑婷的作品獲今年醫療組佳作，賴淑婷本身是癌友家屬，從事護理工作也照護癌友近15年，她說，爸爸在40多歲時確診肺癌二期，當時她才就讀專五即將畢業，身為長女，她告訴自己要撐起這個家，於是放棄繼續升學投入護理師工作，爸爸也為了家人勇敢的接受治療，雖然化療後不斷嘔吐、拉肚子，讓她看了很不捨，但爸爸還是忍著虛弱的身體關心剛踏入職場的她，讓她相當感動，爸爸後來身體也康復，已從職場退休。

因工作關係常照護癌友，讓賴淑婷印象深刻的是，前年一名肺癌病友生命走到末期，因獨生女要嫁到英國，癌父希望可以送女兒步入禮堂，她聽到後，與安寧共照的團隊決定一起完成這位癌父的夢想，讓他可以戴著氧氣出席婚禮的重要儀式，但婚禮前一天，癌父病情急轉直下，團隊於是在病房布置了氣球、音樂，當天女兒和女婿穿著禮服，癌父幫兩人戴項鍊時，宣誓會好好攜手走下半輩子的那一幕，感動了現場的所有人，婚禮過幾天後，癌父就離開了！

賴淑婷說，醫護工作雖然很辛苦，但因為有背後感動的故事，她們也是被治癒的那個人，她喜歡的詩人愛爾蘭詩人奧斯卡王爾德曾說過：「我們都活在陰溝裡，但仍有人仰望星空」，很符合她想表達的心情，加上自己喜歡畫畫，特別是蠟筆呈現的溫度和質感，也希望這份溫暖能夠為更多人帶來希望與力量。

第10屆彩繪希望巡展，即日起至17日在高醫南杏藝廊展出31幅精彩作品。（記者許麗娟攝）

第10屆彩繪希望巡展，即日起至17日在高醫南杏藝廊展出31幅精彩作品。（記者許麗娟攝）

彩繪希望巡展希望從癌友、家屬和醫護的作品，帶給正在與疾病奮鬥的病友更多的希望和光明。（記者許麗娟攝）

彩繪希望巡展希望從癌友、家屬和醫護的作品，帶給正在與疾病奮鬥的病友更多的希望和光明。（記者許麗娟攝）

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