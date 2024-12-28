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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》「人類間質肺炎病毒」席捲中國 症狀、治療一次看懂

2024/12/28 13:30

中國傳出人類間質肺炎病毒疫情。（圖取自freepik）

中國傳出人類間質肺炎病毒疫情。（圖取自freepik）

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健康網》人類間質肺炎病毒中國疫情好可怕？醫師有不同解讀

健康網》中國傳「偏肺病毒」疫情 專家：兒童感染者眾

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國傳出人類間質肺炎病毒的疫情，且感染者多半為幼童。實際上這並非新興傳染病，台灣過去經常有類似病例，

胸腔內科醫師蘇一峰在臉書說明，人類間質肺炎病毒（hMPV，中國稱「人類偏肺病毒」）其實沒那麼可怕，跟其他感冒呼吸道病毒差不多。感冒症狀發燒咳嗽都可能有，嚴重者肺炎會喘。最大問題是只能症狀治療，沒有疫苗和抗病毒藥物，使用化痰藥物和類固醇等等藥物治療，成年人感染的致死率低於千分之一。然他提醒，這項目篩檢需自費，多數醫療院所無法檢測。

另外林氏璧也提醒，hMPV是透過飛沫傳染為主，因此戴口罩、勤洗手可有效預防。不過該疾病還沒有疫苗與專門的藥物，不過現在hMPV開發計畫正在進行中，未來可望有疫苗面市。

疾管署《感染控制雜誌》112年8月第三十三卷四期說明，hMPV 感染可出現一系列呼吸道症狀，從輕微的上呼吸道感染到嚴重的下呼吸道感染，甚至可以導致住院和死亡。目前對 hMPV 感染尚無特定的治療方法，輕度感染建議症狀治療，至於嚴重病例，則需要提供積極的重症支持治療，可能需要氧氣治療、呼吸支持和機械通氣等

如何傳染的？有潛伏期嗎？

疾管署說明，hMPV普遍存在全球，在冬季與早春較為常見。其潛伏期多數為5天左右。

hMPV 的傳播方式很可能是透過直接或密切接觸受污染的分泌物，可能包括透過大顆粒氣溶膠、飛沫或物品表面，但不包括小顆粒氣溶膠傳播。因此，保持至少 180公分的物理距離可以避免hMPV的飛沫傳播。

hMPV也容易在住院的成人及兒童間發生院內感染（nosocomial infections），包括兒科血液腫瘤病房的病患，以及居住在養護機構的成人，都曾被報導發生院內感染。若在長期照護機構爆發群突發，其傳染率可高達34% 至72%。

感染的話將有哪些症狀？

症狀部分，感染者會經歷由輕到重，先是幾天無症狀，接下來長達一週的上呼吸道症狀，之後逐漸緩解；嚴重的狀況，則是出現喘鳴，若是需要住院者，可能發生支氣管炎或哮喘惡化，直到發生肺炎與急性呼吸窘迫症。

兒童感染hMPV所出現的症狀為咳嗽、流鼻水、發燒及喘鳴居多。成人的臨床表現多為咳嗽、鼻塞、流鼻水、聲音沙啞、甚至會喘鳴，然而發燒比例不多。呼吸困難和喘息常見在老年患者中，而聲音嘶啞在年輕人中常見 。

如何治療？

多以支持性療法為主，對於輕度的 hMPV 感染，通常建議進行症狀治療，例如退燒藥、止咳藥、保持充足水分攝取。嚴重時若發生呼吸窘迫，可能要住院。

如何預防？

在個人預防hMPV感染方面，主要措施包括加強個人衛生、勤洗手、減少接觸hMPV感染者及避免到人多擁擠、通風不良的場所等。

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