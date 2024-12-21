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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》中國傳「偏肺病毒」疫情 專家：兒童感染者眾

2024/12/21 16:41

中國傳出人類偏肺病毒疫情，專家提醒，若非必要暫時別去疫區。（圖取自shutterstock）

中國傳出人類偏肺病毒疫情，專家提醒，若非必要暫時別去疫區。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國近期發生人類偏肺病毒（HMPV）疫情，特別是兒童感染人數上升。毒物專家招名威表示，這個病毒還沒有特效藥與疫苗。但5歲以下兒童中，多達1400萬人感染HMPV，最後提醒勤洗手戴口罩以預防，當然非必要避免前往中國，是更好作法。

招名威在粉專「招名威教授 毒理威廉」談到，對岸多種病毒爆發的局面似乎還在加劇，最近出現「人類偏肺病毒」（HMPV），兒童感染人數激增。招名威表示，據說某一特定人群在感染之後，它的死亡率高達43%。

招名威坦言現在無從確認數字真實性，但根據《柳葉刀全球健康》2020年發布的一項研究估計，2018年，5歲以下兒童有1400多萬人感染HMPV病毒，其中60多萬名人住院，超過1.6萬人死亡，死亡率大約千分之一。

招名威表示，人類偏肺病毒是一種會引起急性呼吸道感染的病毒，目前尚無疫苗和特效藥。加上可能與其它病毒交替傳播，導致中共國各地醫院大爆滿，尤其兒童門診，一號難求。加上醫療品質不佳的情況，罹病後無法即時獲得有效的治療，死亡率確實可能大幅增加。

招名威引用報導內容指出，中國疾控中心通報，入冬後全國急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢，人偏肺病毒感染在逐漸增多。其中，14歲及以下病例中，人偏肺病毒陽性率呈波動上升趨勢，北方省份上升趨勢更明顯。另有西安兒科醫院醫師說明，今年發現偏肺病毒感染特別多，重症率很高，很多孩子表現的是「高熱不退」（高燒不退）。

招名威說明，人類偏肺病毒通過與污染的分泌物直接或密切接觸而傳播，最常見的傳播途徑為飛沫傳播和接觸傳播，如接觸了患者咳嗽和打噴嚏排出的分泌物；或者與患肢肢體接觸，比如握手；以及觸碰帶有病毒的物體或表面後，再接觸粘膜，如眼、鼻等，確診機率都是很高的。

招名威表示，最有效的預防方法是切斷這種傳播途徑，戴口罩，勤洗手，避免未洗手就觸摸眼、鼻等；同時，增加自身免疫力，注意少去人多的場合。並且若非必要，暫時別前往疫區。

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