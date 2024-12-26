健康網》人類間質肺炎病毒中國疫情好可怕？醫師有不同解讀

中國傳出「人類間質肺炎病毒」疫情，前台大醫師呼籲勿恐慌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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健康網》中國傳「偏肺病毒」疫情 專家：兒童感染者眾

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕中國傳出「偏肺病毒」（HMPV）疫情，然有醫師提出不同解讀。前台大感染科醫師林氏璧認為，台灣稱為「人類間質肺炎病毒」，且實際上早已存在許久，呼籲大眾稱呼台灣翻譯的名稱，以免讓人以為是最近出現的新興病毒。同時該病毒可靠自己的免疫力恢復，戴口罩也能夠預防，不必慌張。

媒體報導，HMPV可引發急性呼吸道傳染，會有咳嗽發燒、鼻塞、呼吸困難等症狀，嚴重可能引發肺炎。專家指出，嬰幼兒、老年人與免疫力低下者，為重症高風險群體。5歲以下兒童感染後，發展為肺炎的重症比例高達6%，65歲以上長者可能有食慾不振等狀況。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」與部落格表示，「台灣何止有病例而已！」台灣曾經發生過一波流行，「不要自己嚇自己」。HMPV 在北美和歐洲的冬天到早春流行，高峰期會略晚於RSV和流感。台灣因為地處亞熱帶四季不分明，一年四季都有這隻病毒，4月最高，11月最少。

同時，這隻病毒全世界都有。美國2016年有資料顯示，HMPV是造成五歲以下小孩呼吸道感染的重要病原，僅次於RSV。

林氏璧說明，中國疾病預防控制中心每週會發布「全國呼吸道傳染病監測情況」，顯示中國急性呼吸道傳染病呈現持續上升趨勢。增加最多的是流感，而其中「人類間質肺炎病毒」（HMPV，human metapneumovirus，中國稱「人類偏肺病毒」）也逐漸增多。今年入冬以來，14歲及以下病例中的人類間質肺炎病毒陽性比率呈波動上升趨勢。以地域來看，北方省區案例增加更明顯。

林氏璧提醒，這個病毒得了絕大多數都會靠自己的免疫力恢復。RSV疫苗近來終於做出來了，HMPV疫苗也有研究在進行中，也許我們可以期待未來會不會有HMPV疫苗問世。

另外，有些媒體引述中國部分報導，內容有：「有中國醫師在受訪時宣稱，特定人群感染人類偏肺病毒死亡率可高達43%。」這是引述2013年美國西雅圖3間醫院針對造血幹細胞移植幹細胞移植前後，免疫非常低下的病患23人的研究，100天死亡率有到43%。但對整體一般健康人絕對不是這樣的數據。

最後林氏璧提醒，這隻病毒也是飛沫傳染的呼吸道病毒。老話一句，戴口罩勤洗手可以防百病！酒精乾洗手可防新冠／流感／A型鏈球菌／黴漿菌／HMPV／RSV，肥皂洗手可防蘋果病／腸病毒。

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