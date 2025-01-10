全國首創！竹市馬偕兒童醫院劃設空氣品質維護區 管制進出車輛

新竹市環保局將新竹轉運站劃為空氣品質維護區，管制對象皆為出廠滿3年以上柴油大客貨車及小貨車、出廠滿5年以上燃油機車，都須完成年度檢驗合格。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府劃設空氣品質維護區，管制行經車輛必須取得排煙（氣）檢驗合格，其中1月起劃設「新竹市馬偕兒童醫院」為空氣品質維護區，是全國首處兒童醫院空維區，管制對象包括出廠滿3年以上的柴油大客貨車及小貨車，以及出廠滿5年以上的燃油機車。除維護空氣品質狀況，也保護進出的人員的健康。

環保局表示，考量馬偕兒童醫院及對面的建功高中都是敏弱族群集中的場所，市府自今年1月起設置空氣品質維護區，進一步保障當地環境與健康。此外，新竹轉運站空維區也同步擴大管制範圍及對象，希望藉此提升市區空氣品質。

請繼續往下閱讀...

竹市目前已劃設4處空維區，透過智慧治理，在管制範圍設置「車牌辨識系統」全天監測，要求進出柴油車或燃油機車應符合管制措施，未符合將依法開罰。其中，「新竹市馬偕兒童醫院」與「新竹轉運站」兩處空維區，管制對象皆為出廠滿3年以上柴油大客貨車及小貨車、出廠滿5年以上燃油機車，都須完成年度檢驗合格。違者將依空氣污染防制法，處車輛使用人或所有人500元以上6萬元以下罰鍰，並得令其改善，未改善者，得按次處罰至改善為止。

環保局說明，馬偕兒童醫院空維區今年1月劃設，管制範圍為建功路與建功二路路口至建功二路與公道五路2段路口、建功二路20巷、建功二路42巷，管制總面積約9萬2034.16平方公尺。

環保局指出，新竹轉運站空維區在2022年劃設，管制對象為出廠滿5年以上柴油大客貨車及小貨車，管制範圍為新竹轉運站營運範圍，不包含外圍道路（東南街至東南街1巷至南大路218巷），管制面積約5797.61平方公尺。今年1月擴大管制對象與範圍，新增納管出廠滿3年以上柴油大客貨車及小貨車、出廠滿5年以上燃油機車，管制範圍增加東南街1巷路口至東南街1巷與公竹路路口、南大路9巷、南大路218巷，空維區管制總面積約4萬5838.98平方公尺。

提醒柴油大、小客貨車及燃油機車車主，注重車輛保養，一起提高環境品質，讓愛車取得排煙（氣）檢驗合格，自由進出空維區不受罰。目前空維區包括新竹轉運站、虎林學區、新竹科學園區、馬偕兒童醫院。

全國首處！新竹市馬偕兒童醫院劃設空氣品質維護區，管制進出及周邊車輛。（記者洪美秀攝）

全國首處！新竹市馬偕兒童醫院劃設空氣品質維護區，管制進出車輛。（記者洪美秀攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法