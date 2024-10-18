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健康網》壓力一來就肚子不舒服？ 醫揭腸躁症4原因

2024/10/18 19:49

醫師指出，當感到緊張或壓力時，大腦會影響自律神經，進而影響腸道的蠕動速度，有些人會因此腹瀉或者便秘症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，當感到緊張或壓力時，大腦會影響自律神經，進而影響腸道的蠕動速度，有些人會因此腹瀉或者便秘症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否在壓力大、緊張的時候，感覺肚子莫名不舒服，需要跑廁所？這可能是「腸躁症」作怪！典威診所醫師陳志典於臉書粉專「典威診所-大腸直腸科陳志典醫師」發文指出，腸躁症背後的4原因，包括：緊張壓力、小腸細菌過度增生、先天大腸敏感、食物選擇不對。

●緊張壓力：腸道不僅僅是消化器官，還和大腦密切相連。當感到緊張或壓力時，大腦會影響自律神經，進而影響腸道的蠕動速度，有些人會因此腹瀉或者便秘。這種狀況如果持續，會讓人更焦慮，壓力又反過來影響腸道，最終進入一個惡性循環。

●小腸細菌過度增生：腸道裡住著無數的細菌，這些細菌主要在大腸活動。但對於一些腸躁症患者，細菌會跑到小腸，造成所謂的「小腸細菌過度增生」（SIBO）。這會導致腹脹、腹瀉或便秘。

●先天大腸敏感：腸躁症患者的腸道比一般人更「敏感」。有些研究發現，腸躁症的人即使腸道內只有少量氣體，也會感到不適，這就是所謂的「內臟敏感度」。這也解釋了為什麼有些人會經常腹瀉，但身體仍能維持正常營養吸收。

●食物選擇不對：雖然食物本身不是腸躁症的直接原因，但卻可能加重症狀。每個人體質不同，某些食物可能會引發不適感。常見的包括油膩食物、咖啡因、乳製品和辛辣食物。因此，了解自己對哪些食物敏感，是管理腸躁症的重要一步。

陳志典提醒，腸躁症的成因非常複雜，而確切原因尚待研究，但以醫學界目前了解的情況，可以得知腸躁症是一種多因性疾病，而這些原因往往會彼此影響，形成惡性循環，不少人來診就醫，主要是想確認自己的腸子沒有大問題，若只是腸子太敏感、容易緊張，那就與之和平共處。

他建議，先以非藥物方式治療，如減輕壓力、運動、飲食調整等，如果想嘗試益生菌也無不可；腸道健康也反映著心理健康，學會放鬆，腸胃也能輕鬆。

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