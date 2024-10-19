健康網》陳重文昔愛喝可樂體重破百 交保後瘦40公斤

陳重文（左）出席教育委員會工作報告，身形明顯消瘦。（記者甘孟霖攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台北市議員陳重文在2024年3月涉台智光收賄案遭到羈押，在10月1日以8百萬交保，限制出境與住居，並用手機電子監控。近日他受訪表示，需等待司法結果，在這段時間會盡可能盡議員職責與地方服務，若與自身的案子相關之局處，將會迴避。

報導指出，陳重文過去之圓潤身材消瘦許多。他說過去多喝含糖飲料，1天喝10瓶可樂；現在減少許多澱粉量、多吃蔬菜，也不再應酬喝酒。並透露自己被押時，體重為132公斤，現在瘦了40公斤，瘦到僅92公斤。陳重文強調，「身體健康最重要。」

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陳重文透露自己遭押時體重是132公斤，現在減了40公。圖為陳重文遭押前質詢。（資料照）

國健署：游離糖攝取量 不超過90大卡

衛福部國健署表示，世界衛生組織於2015年3月4日發布有關成人及兒童糖攝取指引，建議游離糖攝取量應低於攝取總熱量10%；並建議各國在經過社會各界討論有共識下，將游離糖攝取量降低至攝取總熱量5%。若以健康體重60公斤的成人、輕度工作者，每日所需熱量約1800大卡，每日游離糖之熱量不超過攝取總熱量5%計算，相當於不超過90大卡，即22.5公克的糖（約4~5顆方糖，每顆方糖含5公克糖，每公克糖可產生4大卡熱量）。

國健署建議，民眾於購買包裝食品前，可檢查包裝食品的營養標示通常以「每一份量（或每份）」及「每100 公克（或毫升）」標示，並加註該產品每包裝所含之份數，民眾應仔細看清楚並聰明換算；例如1罐481毫升新鮮屋茶飲，標示每份含16.8公克的糖及每100毫升含7公克的糖，並加註該茶飲每1份量指240.5毫升、該包裝含2份，經換算則1罐含有33.6公克的糖。

想喝飲料？多看標示 無糖飲料優先選

衛福部國健署提醒，依據衛生福利部食品藥物管理署「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，其全糖之添加量及該糖量所含熱量等資訊，標示應以中文顯著標示，得以卡片、菜單註記等多種足以明顯辨明之方式為之，因此建議消費者可參考該資訊，並且優先選擇無糖。當然多喝開水與鮮乳也是很好的做法。

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