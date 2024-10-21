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健康網》腸病毒吃什麼？ 營養師推「4類軟質食物」

2024/10/21 18:11

高敏敏提醒，腸病毒飲食以軟質、清淡、不刺激食物為主，如雞湯、蒸蛋、麵線等；示意圖。（圖取自photoAC）

高敏敏提醒，腸病毒飲食以軟質、清淡、不刺激食物為主，如雞湯、蒸蛋、麵線等；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國內腸病毒疫情降溫但仍流行中，最新統計單週停課262班，創5年來新高。營養師高敏敏表示，孩子若不慎罹患腸病毒，飲食上可以攝取4種軟質食物，高含水蔬果、點心、主食、高蛋白質食物。

高敏敏在臉書專頁發文指出，小孩罹患腸病毒時，最重要的是要讓他們「多喝水」，再來才是飲食調整。至於怎麼知道水分有沒有補足，可以從「尿液顏色」來觀察。

●透明-淡黃色：飲水足夠。

●黃色-橘黃色：飲水不夠，可以再多補充一點。

●橘色-深褐色：飲水過少，記得多補充水分。

而飲食部分，高敏敏提醒注意4點，軟質清淡不刺激，並且少量多餐。建議爸媽不要強迫小孩進食，或是幫小孩把食物切小塊，讓他們比較好入口。

腸病毒吃這些「軟」食物

●高含水的蔬果：西瓜、蓮霧、哈密瓜、絲瓜、冬瓜。

●軟質地點心：優格、布丁、奶酪、水果冰、冰淇淋。

●軟質主食：麵線、粥、南瓜泥、地瓜。

●高蛋白質食物：雞湯、蛋粥／魚粥、豆漿、豆花、蒸蛋。

高敏敏表示，腸病毒也可以吃軟質地點心，如冰淇淋、水果冰、布丁；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏表示，腸病毒也可以吃軟質地點心，如冰淇淋、水果冰、布丁；示意圖。（圖取自freepik）

腸病毒避免4類刺激食物

●炸物：會加重發炎症狀，讓病情好得更慢，如雞排、薯條、炸雞腿等。

●甜食：增加身體負擔及發炎症狀，如甜甜圈、含糖飲料、蛋糕等。

●餅乾：乾硬餅乾容易刺激口腔及喉嚨，加劇疼痛，如洋芋片、爆米花、巧克力餅。

●黏稠／顆粒／酸的飲品：這類食物容易刺激胃酸分泌，使腸胃更不適，如米漿、柳丁汁、堅果漿、羹湯等。

高敏敏指出，腸病毒需要避免容易刺激口腔、喉嚨的炸物，如洋芋片、爆米花；示意圖。（圖取自freepik）

高敏敏指出，腸病毒需要避免容易刺激口腔、喉嚨的炸物，如洋芋片、爆米花；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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