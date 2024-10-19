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健康網》日本7旬翁吃柿子 吃出5公分大「柿胃石」

2024/10/19 16:45

柿子很美味可口，吃多了卻可能引發柿胃石。（圖取自freepik）

柿子很美味可口，吃多了卻可能引發柿胃石。（圖取自freepik）

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健康網》囫圇吞「柿」導致胃結石！ 醫巧用「可樂」軟化後順利取出

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕秋天吃當季水果「柿子」很美味，且畢竟柿子是水果，不少人覺得對健康助益很大；卻有人吃出胃結石！怎麼會呢？

日媒《福井電視台》報導，福井大學醫院的醫師大谷正博說明，柿子的單寧酸會與胃中的成分起化學作用，成為蛋白質複合物，滯留在胃裡，通稱「柿胃石」（胃結石）。

大谷正博表示，曾遇過一位70多歲的男子，稱自己每天吃7片柿子做成的果乾，腹痛就醫時發現胃中有兩顆5公分大小的柿胃石。結石可能會損害胃壁，引發胃潰瘍，甚至掉入腸道引發腸阻塞。

大谷回憶，當時請患者喝可樂將結石軟化，連續3天早晚各喝1杯約500ml的可樂，其後用內視鏡打碎。

大谷說明，老年人、慢性病患或曾動過胃部手術者較可能發生柿胃石。但這不代表他們吃了大量柿子，只是老人較容易發生；以日本而言10年間僅遇過2位病例。最後醫師提醒，胃部蠕動較弱者應適量吃柿子，以防產生柿胃石。

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