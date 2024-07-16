健康網》15歲女孩半夜高燒至41度！ 媽問一句話醫傻眼

一名15歲女孩半夜突然高燒至41度送往急診；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子發燒時，多半無法清楚說出自己哪裡不舒服，通常需靠父母的觀察。日前急診兒科主治醫師黃士倫分享了一個病例，一名15歲女孩半夜突然高燒至41度送往急診，被列為急診檢傷1級，經檢查後確定為尿路敗血症（Urosepsis） ，而媽媽似乎不曉得事情嚴重性，還詢問能否返家治療，讓他直冒冷汗。

黃士倫在臉書粉專「黑倫醫師x健康諮詢」發文分享，自己半夜遇到一名15歲女孩高燒至41度，到急診時神智甚至有些模糊，被列為急診檢傷1級，經過了發燒篩檢等抽血檢查，發現尿液報告中尿白血球高達2萬，發炎指數將近10（正常小於0.5），血糖檢測更高達400mg/dl。

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接著，黃士倫替女孩補抽血檢查糖化血色素跟血中酸鹼度跟酮體ketone，發現糖化血色素HbA1c高達12.0，代表最近三個月平均血糖值落在300mg/dl，於是緊急幫女孩打了胰島素，診斷為尿路敗血症（Urosepsis），需住院以抗生素治療並且控制血糖。

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