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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》洪建德醫師以人為本 50年醫學生涯磨練出糖尿病緩解心法

2025/01/08 18:46

洪建德醫師治療糖尿病40多年，一本實證科學，終極目標緩解糖尿病，近期新書《糖尿病緩解心法》出版，幫助民眾穩血糖、降三高、減體重。（洪建德醫師提供，健康網合成）

洪建德醫師治療糖尿病40多年，一本實證科學，終極目標緩解糖尿病，近期新書《糖尿病緩解心法》出版，幫助民眾穩血糖、降三高、減體重。（洪建德醫師提供，健康網合成）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「糖尿病是一個終身的烙印，終身美食禁錮，吃藥一輩子，最後侵犯全身臟器皮膚……」這是一般人對糖尿病的刻板印象。不過，內分泌暨新陳代謝科醫師洪建德卻指出，糖尿病是可以緩解的，只要方法對了，如吃肉菜配冷飯、定時定量等等，血糖震盪會一天比一天變好，症狀變少，腸胃舒服，精神心靈更加穩定滿足，數月後，每個病人都可以見證「滴水穿石」，從減藥到停藥的奇蹟。

洪建德醫師1982年公費留德，專攻胰島素動力學與食物血糖動力學獲博士學位，隨後美國科羅拉多大學醫學院博士後研究，回台後，不到30歲便任教於陽明大學副教授，籌設糖尿病中心，並赴日本多次深度交流。

糖尿病緩解心法 穩血糖、降三高、減體重

洪建德醫師醫學生涯50年，行醫40餘年，一路走來以預防醫學的策略與方法來防治糖尿病，獲獎無數。為了衛教病人，他長期在兩個臉書專頁「洪建德」及「糖尿病心法.洪建德博士」 分享糖尿病飲食心法，日前更出版新書《糖尿病緩解心法》，讓民眾更容易閱讀，有系統的了解如何緩解糖尿病。

《糖尿病緩解心法》不僅採用最受糖尿病專科醫師信賴的《美國糖尿病協會臨床指引》最新版醫學來探討，並引關鍵論文佐證，加入營養學、食品學、烹調科學、饗食學、飲食文明史、心理學等眾多跨域的實證。

洪建德醫師為了衛教病人，連續十數年在臉書貼出自家三餐，他的早餐通常是素食，基本配備常是一塊豆腐、一兩碟菜、一碗飯。（洪建德醫師提供）

洪建德醫師為了衛教病人，連續十數年在臉書貼出自家三餐，他的早餐通常是素食，基本配備常是一塊豆腐、一兩碟菜、一碗飯。（洪建德醫師提供）

跟著醫師吃 滴水穿石穩定血糖

洪建德醫師長期推廣食育科學，提倡調理無為自然主義，以自身為範例連續十數年在臉書貼出自家三餐。他說，常常有失敗的病人說：「我都跟著你做」，但實際上深入問診或探討CGM（連續血糖監測儀），會發現患者的早餐是麵包、麥片、饅頭、鍋貼、水餃、炒麵、米粉、蛋餅等各式各樣的粉類，餐與餐中間吃零食，甚至每天吃麵條的次數比吃米飯多，加上是外食，當然血糖會比在家自煮吃，飯後高了100以上。

他表示，另一個拼裝的極端是，表面上看起來跟他一樣，但是患者偷偷地把米飯減了大半，這已經不是定時定量適醣飲食，這是低碳飲食，甚至是生酮飲食。若自己閉門造車，自己決策更改處方，自己就要承擔惡果。

「這是您自己的病，硬要以拚裝為主體是行不通的。」洪建德指出，有病人用超商飯糰替代早餐便宜行事，或自以為有「飯」的食物就能夠降血糖，但是加工的添加的飯，已經脫離米飯升糖範型，不遵循實證科學，也聽不進自己吃個雞蛋、自捲個海苔，當然的血糖降不下來。

洪建德醫師長期在臉書分享美食，他指出，晚餐無論是自煮或在餐廳吃，只要學會烹調或點菜知識，就能吃得營養又健康。（洪建德醫師提供）

洪建德醫師長期在臉書分享美食，他指出，晚餐無論是自煮或在餐廳吃，只要學會烹調或點菜知識，就能吃得營養又健康。（洪建德醫師提供）

緩解糖尿病不嫌晚 胰島細胞可逆轉

假如病患的胰島功能已經非常衰敗，併發症也都已經出來了，那麼還要做緩解治療嗎？洪建德回答當然要！他說，胰島細胞、胰島素阻抗都是可逆的，往正確的方向走就能滴水穿石，先把正在崩壞的器官止住，像阻止落石掉落與順向坡繼續往下滑脫，但是建設擋土牆與架構密架鐵網，也需要時間建置，穩定幾年，才一點一點的營養變好，一天一天精神變好、體力變好，以及營養性的疾病會消失，才能減一些藥，少許多副作用，吃得下美味食物。

推廣快樂飲食 樂當文人醫師

洪建德強調，懸壺40多年來，病人再多、專業上人氣再高，也不曾想當網紅；他與家人不販賣食品，不參與業配，也從未藉著自己研究數據聲張牟利，更不想擋人財路，或針對任何個人、任何公司團體不利。

「我只衛教實證科學的事實，除了實證科學，我喜歡當人文醫師，同理病痛，文化敏感，不以謊言鼓勵病人，而是給予正面希望與飲食指導，不妄語，更不隱瞞病情真相。」洪建德希望當一個能夠解決病人煩惱的醫師，歡迎大家仔細閱讀衛教文章，切實執行了，有信心、有緣，再來門診，問診、檢驗、裝上CGM，一起來打敗糖尿病。

洪建德醫師致力推廣推廣快樂飲食，樂當文人醫師，給予患者正面希望與飲食指導。（資料照）

洪建德醫師致力推廣推廣快樂飲食，樂當文人醫師，給予患者正面希望與飲食指導。（資料照）

洪建德醫師新書《糖尿病緩解心法》。（洪建德醫師提供）

洪建德醫師新書《糖尿病緩解心法》。（洪建德醫師提供）

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