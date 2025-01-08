讓等候不再漫長 北榮新竹分院力推智能化加速守護鄉親步伐

智能採血管理系統提供長者迅速流暢的抽血體驗。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著醫療科技的迅速發展，偏鄉醫院在提升病患就醫體驗方面不斷創新。臺北榮總新竹分院導入連線型血糖定點照護檢測管理系統與智能採血系統後，不僅提高了檢測效率，還有效縮短病患的等待時間，病患滿意度也跟著提升。

台北榮總新竹分院檢驗科副主任楊婉華表示，智能系統的導入使醫護人員能更專注於處理複雜病情與照護，進一步提升整體醫療效能。隨著本院病房引入連線型血糖管理系統，報告的平均上傳時間從傳統手工輸入的61.8分鐘，縮短至僅1.8分鐘，整體時效提升達97%。此舉不僅加速了臨床決策過程，還優化了護理流程，醫師能迅速獲得血糖數據，加速醫療決策，提升糖尿病照護品質。

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楊婉華指出，新竹分院積極推動智能化醫療服務，檢驗科導入的智能採血管理系統顯著提升了偏鄉居民的就醫便捷性。病患可以使用健保卡、身分證或檢驗單等多種方式完成報到，為偏鄉的高齡長者提供更加便捷的抽血流程。

自系統啟用以來，病患從報到至完成抽血的平均時間，從2021年的6.73分鐘縮短至2024年的3.41分鐘，提升幅度達49.3%。醫檢師也有更多時間專注於採血前的說明和準備工作，進一步提升了整體醫療服務質量。

新竹分院院長陳曾基說，智能化技術將成為未來醫療服務質量提升的關鍵，特別是在偏鄉地區，科技的應用能有效彌補傳統醫療資源的不足，並幫助病患獲得更精確且高效的診療服務。

智能報到系統，操作簡單，直接連線智能備管機，為民眾提供高效服務。（北榮新竹分院提供）

智能採血管理系統透過多元報到方式，提升偏鄉居民就醫便捷性。（北榮新竹分院提供）

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