健康網》難察覺！ 26歲女喉嚨痛當感冒 一查竟是淋病上門

女子喉嚨卡卡，以為是感冒，直到私密處出現症狀，加上解尿疼痛，才至泌尿科就醫，檢查發現是淋病，致喉嚨感染；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕26歲女子喉嚨卡卡，伴隨著反覆疼痛，以為是感冒，先至耳鼻喉科就診，不料，一段時間後仍未改善，直到私密處出現症狀，加上解尿疼痛，因此前往泌尿科就醫，醫師檢查診斷發現是淋病，長期喉嚨痛也是因為喉嚨遭感染引起，女子也承認有過危險性行為，過去也曾染過淋病，只是從沒想過喉嚨也會被感染，以致忽略。

顧家醫療泌尿科診所總院長顧芳瑜在臉書專頁「鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師」發文說明，淋病不只藉由下體性接觸傳染，口交也可能造成淋病。臨床上十分常見，卻常被病人忽略，常有病患求診時表示有全程使用保險套，不過卻忽略口交時通常不會使用保險套，使淋病悄悄傳播。過去曾出現患者未出現排尿不適、頻尿感等下泌尿道症狀，但喉嚨反覆疼痛，檢查後發現是口腔遭淋病細菌感染造成。

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女性症狀不明顯 易與週期性分泌物混淆

女性感染淋病較難察覺！顧芳瑜表示，女性淋病症狀不如男性明顯，男患者通常會有尿道流白色分泌物、排尿灼熱等症狀；但女性往往只有分泌物稍微變多，分泌物顏色甚至可能不明顯，容易和排卵期的「週期性分泌物」混淆，更容易被忽略，因此若交往關係較為複雜，或有過危險性行為者，最好多加留意。

顧芳瑜提及，由於台灣淋病抗藥性強，目前較為建議施打單一劑量的第三代頭孢子菌素，搭配口服抗生素治療，才可除惡務盡。但臨床上，常發現病人未經診斷自行前往藥局買藥，短時間內看起來症狀緩解，但未將淋病完全去除，反倒容易反覆發生，可能加重抗藥性，建議若有症狀時，還是要尋求醫師診治，才能確保治療成效。

安全性行為、伴侶同步治療 防淋病

該避免淋病反覆發生？顧芳瑜建議，最重要就是安全性行為，不只如此，伴侶也要同步治療！許多人經常忽略，導致治療後，短時間內感染，才發現是不敢跟伴侶坦承生病，使淋病像是乒乓球般，在伴侶間互相傳染，因此若不小心得到淋病時，除了自己治療外，如何「有智慧」的與伴侶溝通，共同治療也是很重要的一環！

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