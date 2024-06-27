國小女童確診新冠 被狗狗舔臉感染「犬巴斯德菌」

彭小妹（左）確診被家犬舔臉感染「犬巴斯德菌」，由烏日林新醫院過敏免疫科主任賴永清（右）治療康復。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情捲土重來，彰化11歲彭小妹確診後被可愛家犬舔臉頰，當晚高燒至39.7°C，由烏日林新醫院診斷感染「犬巴斯德菌」，連彭媽媽也感染病菌，母女接受抗生素治療10天康復出院，醫師提醒確診期間免疫力差、應減少接觸寵物。

民眾感染新冠肺炎（COVID-19）後需慎防人畜共通傳染病！彭小妹數週前確診在家休養，與狗夠玩耍被熱情地舔臉頰、身體，沒想到當晚高燒不退至39.7°C，出現咳嗽、流鼻涕及頻尿病狀，隔天由媽媽帶至烏日林新醫院急診，檢驗確診新冠合併黴漿菌感染、左側篩竇鼻竇炎，並造成泌尿道感染揪出院方首例「犬巴斯德菌」個案。

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烏日林新醫院過敏免疫科主任賴永清說，彭小妹尿液檢驗出亞硝酸鹽陽性，代表泌尿道遭感染，結晶體有三磷酸鹽及細菌，隨後尿液培養3天發現感染犬巴斯德菌。

由於彭媽媽氣喘發作，接受尿液檢查也發現犬巴斯德菌，醫療團隊查問發現母女都與家犬接觸，由於免疫功能低下者易感染，伴隨發燒、頻尿、排尿灼熱及排尿疼痛等症狀，若未接受即時治療，恐會引起腎盂腎炎，最嚴重會導致敗血症及死亡。

賴永清表示，犬巴斯德菌（Pasteurella canis）及侵肺巴斯德菌（Pasteurella pneumotropica）為人畜共通傳染病原體，在台灣少見犬巴斯德菌臨床病例，菌種主要寄生貓狗禽類、嚙齒動物口腔齒齦部，人類會感染通常被動物抓傷、咬傷或親密接觸，引起傷口或軟組織感染。

彭家母女一同接受抗生素治療10天，幾天前順利康復出院，醫療團隊建議，染病後免疫力不全要特別小心，避免跟寵物過度接觸，若發生「高燒不退、頻尿或尿有異味 」等病狀請儘速就醫。

賴永清醫師說明「犬巴斯德菌」（白色部位）感染情形。（記者黃旭磊攝）

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