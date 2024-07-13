健康網》雙親近視 子女機率高6倍！ 「這種」環境也是成因

粘靖旻指出，遺傳是近視形成的重要因素之一。如果父母或其他親屬近視度數較高，那麼近視的風險就會增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

吳柏軒／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕父母有近視會遺傳給小孩嗎？五福諾貝爾眼科診所主治醫師粘靖旻在臉書粉專「粘靖旻眼科醫師/高雄屏東」發文表示，若雙親都是近視，子女患上近視的機率高達六倍！加上現代小孩戶外活動太少，使用電子產品的時間多，就會造成近視。遺傳因素對近視有一定的影響，但環境因素則決定了，近視到底能否得到控制。

遺傳因素的影響

粘靖旻指出，遺傳是近視形成的重要因素之一。如果父母或其他親屬近視度數較高，那麼近視的風險就會增加。研究表明，如果雙親都是近視，子女患上近視的機率高達六倍。因為遺傳因素影響了眼球的形狀和大小，這對度數有直接的影響。

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環境因素的影響

粘靖旻說，當然，各種健康問題都不會是單一原因，近視的發生並非只是遺傳所決定，環境因素也扮演著至關重要的角色。現代生活中，人們長時間注視螢幕，使用手機、電腦等電子設備的時間過長，這些近距離用眼的行為，會加速近視的發展。此外，缺乏戶外活動，也是近視問題日益嚴重的原因之一。戶外活動能夠促進眼球遠視，調節眼睛焦距，有利於眼睛健康。

遺傳與環境的交互作用

粘靖旻提到，近視的形成往往是，遺傳與環境因素的交互作用結果。即使有遺傳傾向，如果有適當的生活和用眼習慣，也可以延緩近視的進展；相反地，即使遺傳因素較低，如果生活環境和用眼習慣不當，就容易導致近視。

她表示，為了預防近視，還是應該保持良好的用眼習慣，適度安排用眼時間，並增加戶外活動時間。近距離用眼半小時，就休息十分鐘，並且安排每天兩個小時以上的戶外活動，保護好自己的視力健康。

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