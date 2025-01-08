紅鼻子醫生進駐竹市馬偕兒醫 為住院孩子帶來歡樂時光

紅鼻子醫生透過即興的音樂、遊戲和表演，與兒童病房中的孩子、家屬和醫護團隊互動，帶來歡笑與療癒。（院方提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為了陪伴長期接受治療或住院的孩子，減輕病痛中的壓力與孤單感，進而安心就醫與診療，紅鼻子醫生今（8）進駐新竹市立馬偕兒童醫院兒童病房，固定每週一次定期探訪住院的病童。紅鼻子醫生根據孩子的年齡、喜好和病況，量身打造互動活動，他們的服務不僅針對小病童，也希望透過與家屬、醫護人員的合作，打造一個充滿人性化的療癒空間。

紅鼻子醫生是台灣唯一的醫療小丑組織，由一群受過醫療場域演出專業訓練的表演藝術工作者所組成，運用即興的音樂、遊戲和表演與病人互動，帶給大家歡笑與療癒，為住院孩子創造輕鬆愉快的氛圍，並促進心理健康與情緒舒緩。

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新竹市立馬偕兒童醫院院長楊俊仁表示，深知住院對孩子和家庭來說是一段充滿挑戰的時期，紅鼻子醫生的到來，讓醫療不再僅是治療，更是全人關懷的一部分。藉由他們的幽默與溫暖陪伴，讓孩子在感受到愛與希望的同時，也減輕家長的心理負擔。相信此次與紅鼻子醫生的合作，是提升住院兒童醫療經驗的重要一步。

護理部主任何岱爭分享，長期住院的治療過程，對病童及家長的身心都是相當煎熬且疲憊，紅鼻子醫生的進駐，讓病房不再冰冷而是洋溢歡笑，孩子們的情緒也明顯變得輕鬆，甚至更願意配合治療，同時讓家屬及醫護人員感受到正面溫暖的力量，這對臨床醫療團隊的工作有很大的幫助。

紅鼻子醫生創辦人馬照琪指出，紅鼻子醫生是兩人組的搭檔，表演前會先與護理人員充分討論今天病童們的情況，掌握孩子的年紀、心情、喜好以及病況。瞭解這些基本資料後，小丑們就會針對每個病童的需求，去設計專屬、獨一無二的演出。

馬照琪說，紅鼻子醫生的使命正是回應〈世界人權宣言〉第27條的藝術平權及聯合國兒童權利公約第31條的遊戲權，將歡笑和幽默重新帶回醫院，守護病童的心理健康。很開心在2025年能夠與新竹市立馬偕兒童醫院攜手合作，讓更多住院的孩子因著紅鼻子醫生的關懷與陪伴，不再被困在病痛之中，勇敢面對治療。

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