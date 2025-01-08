嘉基救回愛女癱瘓手臂 母親寫春聯傳達愛與祝福

書法老師陳孟怡（左）現場揮毫贈春聯，吸引民眾與醫護人員排隊索取。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕農曆年將至，嘉義基督教醫院今（8）天有一場「蛇麼都能寫-愛的奇蹟，感恩揮毫傳祝福」贈春聯活動。書法老師陳孟怡為感念醫療團隊守護右手癱瘓的女兒，經由神經修復重建手術，恢復正常功能，透過揮毫寫春聯傳達愛與祝福。

今天上午，陳孟怡與女兒小俞受邀出席嘉基住院大樓一樓舉辦的活動，陳孟怡現場揮毫贈春聯，吸引民眾與醫護人員排隊索取，現場氣氛溫馨。

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陳孟怡說，20歲的女兒小俞讀大學，因不明原因導致右手癱瘓，長達1年求醫和診斷，均未找到合適治療方案。後來到嘉基神經修復重建中心就診，骨科醫師黃惠鑛診斷出女兒的手癱瘓為臂叢神經發炎，導致的臂叢神經損傷所造成，因已1年沒有恢復，建議進行神經重建手術。

黃惠鑛說，此手術治療，經由臂叢神經繞道手術來進而恢復神經的功能，術後患者要進行一系列不同階段的復健動作；術後，小俞一邊求學一邊回診，復健過程歷時近1年，恢復到右手可做抬高動作，並可舉起重量輕的物品，甚至手肘彎曲動作也變得有力量，進而恢復到可以進行日常活動。

小俞說，右手恢復正常功能，如同重獲新生，讓她能無拘束的活動與運動，甚至挑戰新的興趣，為感謝醫護人員的照護，她與媽艦希望透過一幅幅春聯傳遞感謝與祝福。

嘉基今天舉辦「蛇麼都能寫-愛的奇蹟，感恩揮毫傳祝福」贈春聯活動。（記者丁偉杰攝）

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