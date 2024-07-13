健康網》瘦瘦針不只減重降血糖 研究：能降洗腎風險

醫師分享研究結果指出，減重針可以降低腎絲球過濾率下降幅度，降低洗腎風險；示意圖。（資料照）

吳柏軒／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上俗稱「瘦瘦筆」、「瘦瘦針」的自費藥物，原用於糖尿病患降血糖，卻意外被發現有助瘦身，成為全球瘋搶藥物。亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任指出，國外研究發現，減重針（Semaglutide）可以降低同時罹患2型糖尿病、慢性腎臟病患者的腎絲球過濾率下降幅度，降低洗腎風險。

林軒任在臉書粉專「引人入腎・林軒任醫師」發文說明，瘦瘦針中的主要成分為GLP-1類似物或腸促胰島素擬物（GLP-1-RA），原用於控制血糖，後被發現有良好減重功能，因此「副業」變「主業」，踏入減重領域中。

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5月《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）刊登一篇減重針臨床試驗結果，主要研究對象為同時罹患2型糖尿病、慢性腎臟病患者，包括：

●腎絲球過濾率50到75之間，合併有巨量白蛋白尿以上（UACR300-5000）者。

●腎絲球過濾率25至50之間，合併有白蛋白尿（UACR100-5000）者。

護腎添生力軍 盼更多實驗佐證

計畫設定研究終點，若發生較嚴重的不良反應，受試者可以終止或退出實驗，包括腎絲球過濾率小於15、洗腎 、心血管事件或腎臟問題而死亡、腎絲球過濾率下降超過50%。

該研究納入了3533名2型糖尿病和慢性腎臟病患。患者被隨機分配接受皮下注射Semaglutide（每週1.0毫克）或安慰劑，預計追蹤3.4年，據預先確認的中期分析建議，試驗提前終止。

研究結果指出，減重針可以降低腎絲球過濾率下降幅度，降低洗腎風險，甚至受試患者的心血管事件。振奮人心的成果讓林軒任感嘆，想不到有生之年，竟然能看到腎臟病的治療一直出現新藥物，如今糖尿病腎臟病治療藥物，再添一道生力軍，盼望未來有更多人體試驗，進一步確定它的護腎地位。

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