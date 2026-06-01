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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》芒果1顆10元掀搶購！ 研究揭每天300克改善血糖、降體脂

2026/06/01 14:46

食農專家韋恩表示，研究發現，糖尿病前期患者每天吃300克芒果，6個月後針對血糖、胰島素反應與體脂肪進行測量，健康指標均均有改善；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，研究發現，糖尿病前期患者每天吃300克芒果，6個月後針對血糖、胰島素反應與體脂肪進行測量，健康指標均均有改善；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大賣場推出芒果1顆限時特價10元，掀起大批消費者搶購。食農專家韋恩表示，很多人認為芒果過甜，擔心攝取恐會影響血糖。不過，1項研究發現，糖尿病前期患者每天吃300克芒果，6個月後針對血糖、胰島素反應與體脂肪進行測量，健康指標數據均優於攝取低糖穀物棒的對照組，顯示飲食重點除適量外，全食物也比高度加工食品更為健康。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」與網頁發文指出，台灣每年5-8月是愛文、金煌等芒果品種產季，不過，消費者對芒果的認知，往往停留在「很甜所以不健康」或「體質不好不能吃」的模糊印象；甚至還有「芒果很毒」的流傳說法，主要來源是果皮漆酚引起的接觸性皮膚炎，與食用果肉的過敏反應機制不同，但兩者常被混淆。

β-胡蘿蔔素含量=蘋果近60倍。

韋恩指出，根據衛福部食藥署資料，愛文芒果每100公克僅42大卡，β-胡蘿蔔素含量卻是蘋果的近60倍。美國喬治梅森大學發表的研究也顯示，每日適量攝取新鮮芒果，對糖尿病前期患者改善血糖與體脂肪的效果，優於低糖穀物棒。

韋恩說明，該研究以「每日芒果攝取改善糖尿病前期成人的血糖及身體組成」為主題，研究團隊將糖尿病前期的受試者分為兩組；一組每天攝取1顆新鮮芒果（去掉皮與籽大約300克，含有32克的糖份，總熱量195大卡），另一組每天則攝取低糖的穀物棒（22克，含有11克的糖份，總熱量同樣是190大卡）。值得注意的是，研究使用的芒果品種，比台灣常見的愛文芒果還甜。

研究：適量芒果血糖控制佳

研究人員在6個月的研究時間裡，測量受試者的血糖、身體對胰島素的反應以及體脂肪。結果顯示，高糖的芒果比低糖的穀物棒更具益處，每日攝取芒果的組別，顯示出較佳的健康指標，包括：

血糖控制比較好：較低的空腹血糖與穩定的HbA1c。

胰島素敏感性較高： QUICKI較低，並顯示出較低胰島素阻抗的趨勢（HOMA-IR）。

體脂肪也比較低：較低的waist–hip ratio，且體脂率顯示略微減少，而非脂肪的體重增加。

韋恩強調，研究以很甜的芒果來做實驗，證明只要適量，即使每天吃，也有助於血糖控制、降低體脂肪、改善胰島素敏感性，效果甚至比看起來健康低糖的穀物棒還要好，說明飲食重點在於全食物比高度加工食品更健康。

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