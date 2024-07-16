健康網》鼻子堵住能潛水嗎？ 若「變這樣」會頭痛、流鼻血

醫師表示，當鼻腔開口阻塞時，下潛就無法順利平衡鼻腔壓力，就會有鼻竇黏膜撕裂傷，出現流鼻血與頭痛症狀；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當鼻竇與鼻腔塞住時，適合進行潛水活動嗎？耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書專頁「陳亮宇醫師 / 陳亮宇耳鼻喉科診所」發文表示，「鼻竇」指鼻腔在分化時，往頭骨生長發育的空腔，會有小通道通往鼻腔與其連接。當鼻腔開口阻塞時，下潛就無法順利平衡鼻腔壓力，就會有鼻竇黏膜撕裂傷，出現流鼻血與頭痛症狀。

陳亮宇指出，當某些人有鼻息肉、慢性鼻竇炎、過敏、感冒時，可能造成鼻腔黏液增多，導致鼻腔開口阻塞。導致下潛時，無法順利平衡鼻腔壓力，就會有鼻竇黏膜撕裂傷，出現流鼻血與頭痛症狀。

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陳亮宇提到，鼻竇黏膜撕裂傷可能導致流鼻血，當上頷竇撕裂傷時，會導致臉部疼痛、牙齒痛；當篩竇撕裂傷時，會導致眉心疼痛；當額竇撕裂傷時，會導致前額痛；當蝶竇撕裂傷時，會導致後腦杓疼痛。他提醒，鼻竇撕裂傷症狀，好好休息多會自行痊癒。但如果根本原因是因鼻息肉、鼻竇炎、過敏、感冒，建議尋求醫師評估治療。

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