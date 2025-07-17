健康網》藝人林俊傑罹心臟病 醫籲高壓族當心「3招」助調節

藝人林俊傑向粉絲透露罹患心臟疾病。（翻攝微博）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人林俊傑在北京鳥巢的演唱會上，突然向粉絲透露罹患心臟疾病，已靠藥物控制長達1年多，引發粉絲擔心。家醫科醫師陳欣湄指出，很多人以為還年輕怎麼會患有心臟病，其實長期受到壓力荷爾蒙影響，會增加心血管疾病風險，甚至與心臟病、心肌梗塞及中風有關，她建議日常生活的3項調節壓力做法，畢竟「工作可以重來、健康不行」。

藝人林俊傑向粉絲透露罹患心臟疾病，引起譁然，他在演唱會上傳出一結束後，到後台就整個人虛脫癱軟、需要攙扶才能離開，看到這樣的畫面，讓他的粉絲們心疼偶像的身體健康。不少人開始討論JJ很年輕，怎麼會患有心臟病？到底是什麼原因導致他生病？

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高壓的演唱會，高壓生活都可能影響林俊傑。陳欣湄在臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文分享，看過演唱會的你，應該感受過那種熱血澎湃，但是我們只是觀眾，感受到的絕對不及在台上唱跳的歌手、舞者的1/10，而那些火力全開，拼命展現最好一面的藝人、演員們，正在經歷壓力荷爾蒙、皮質醇的風險。

醫師表示，高壓族容易增加心血管疾病風險，可以從補充營養素、有氧運動、適當的斷捨離壓力來源降低壓力；圖為情境照。（圖取自freepik）

為什麼皮質醇會讓心臟病惡化？陳欣湄說明，長期承受壓力時，人體會分泌皮質醇應對挑戰，因此皮質醇又被稱呼另一個名字叫做壓力荷爾蒙。不過，當身體長久在這種狀態時會造成4項健康的危害：

●血壓控制不穩：皮質醇、腎上腺素，使心跳加快、血壓升高

●心律不整風險：壓力可能導致心跳不規律

●增加心血管疾病風險：慢性壓力被證實與心臟病、心肌梗塞及中風有關

●血管內皮損傷：可能增加動脈硬化風險

日常生活中壓力管理3大方法

陳欣湄建議，民眾可以從日常裡做好調節，管理好壓力荷爾蒙：

1.抗壓營養素。

●Omega-3 1000mg左右，最好是EPA為主，或者透過魚類攝取，例如鯖魚

●鎂200mg

●維生素Ｃ 500mg以上，維生素Ｃ是著名的抗壓維生素，壓力大記得補充高Ｃ水果

2.生活處方。

只要願意持之以恆，生活處方是降壓必備良藥。

●有氧運動、瑜珈、氣功（任一）：這3項都是有科學實證能降壓的運動

●冥想：臨床上觀察，每天只需要15分鐘以上就有幫助。

3.心靈處方。

如果說你的壓力已經明顯影響到生理、甚至是危害到健康，要好好檢視生活狀態，適當的斷捨離壓力來源。陳欣湄提醒，工作可以重來，但是健康不行。

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