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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

心臟病是國人第2大死因 中市議員要求市府應推計程車AED

2025/07/17 12:30

中市議員林昊佑表示，市府應啟動行動型AED配置。（記者蘇金鳳攝）

中市議員林昊佑表示，市府應啟動行動型AED配置。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕心臟病是國人第2大死因，台中市議員林昊佑指出，心臟驟停，1分鐘內電擊成功率最高，超過5分鐘生存率急降，但是台中市公共場合自動體外心臟電擊去顫器（AED）數量及分布密度遠落後於台北，高風險區域及高齡社區更呈現設備不足，要求市府應啟動行動型AED配置策略，推動計程車安裝AED，結合科技創新，改善現況。

衛生局表示，截至目前為止，台中市公共場所已登錄設置自動體外心臟電擊去顫器（AED）共1771台，設置量6都中排名第2，平均每10萬人口設置61.76台。市轄29個行政區均已設有AED，且依法應設置的10大類公共場所也已全面完成設置。

市議員林昊佑表示，目前台灣的AED平均密度為每10萬人65台，而日本已達每10萬人554台，台北市更高達100.34台，但台中市仍遠遠落後。此外，現有設備集中於市區，偏遠地區或人口老化社區配置明顯不足，形同「安全真空地帶」。

林昊佑強調，根據國際醫療研究，心臟驟停若能在1分鐘內施以電擊，存活率可達50%至74%；每晚1分鐘，生存率大幅下降。

他進一步指出，新加坡自2015年推動的「AED ON WHEELS」計畫，透過在計程車、商用車輛上配置AED，並結合行動APP定位服務，7年間成功介入160起心臟驟停事件，成效顯著。

林昊佑呼籲，台中市政府應立即推動計程車附帶AED計畫，包括鼓勵計程車安裝AED，並運用APP協助快速派遣，可如新加坡達到成功協助心臟驟停事件。

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