自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

頸部腫塊如「鴕鳥蛋」 確診「伯基特淋巴瘤」

2025/08/13 05:30
頸部腫塊如「鴕鳥蛋」 確診「伯基特淋巴瘤」

▲老翁頸部出現如鴕鳥蛋腫塊，切片檢查證實是「伯基特淋巴瘤」。（亞洲大學附屬醫院提供）

記者陳建志／台中報導

68歲廖姓老翁今年初右側頸部出現一顆小腫塊，但他未積極治療，直到逐漸變大且合併紅腫熱痛，且腫塊變形有如「鴕鳥蛋」才趕緊就醫，經切片檢查證實是「伯基特淋巴瘤」，腫瘤逼近氣管僅隔0.1公分，還出現多種併發症，所幸經化療後腫塊逐漸消退，才撿回一命。

極具侵略性 腫瘤生長速度快

亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科醫師賴彥廷表示，患者年初已發現異常，卻遲遲不願就醫，只靠自行服用止痛藥與偏方緩解，直到3個月後，腫塊已經大如鴕鳥蛋，外觀明顯變形、疼痛難耐，才連忙前往耳鼻喉科求診，經切片檢查後確診為罕見「伯基特淋巴瘤」，這是一種極具侵略性的非何杰金氏淋巴癌，腫瘤生長速度快。

離氣管0.1公分 晚治療恐奪命

賴彥廷指出，患者經進一步斷層掃描檢查發現，腫瘤與氣管僅相隔0.1公分，幾乎已經壓迫到呼吸道，若是再晚一步，患者可能會因窒息而喪命。

醫師強調，每個人身上都有許多淋巴腺，包括頭頸部、腋下、鼠蹊部、縱膈腔及腹腔等部位，都是淋巴腺較集中的位置，當這些區域有感染源侵入時，該區的淋巴腺就會跟著腫大、發炎，若是淋巴細胞出現惡性轉變，則會轉變成惡性淋巴瘤，也就是俗稱的淋巴癌。

賴彥廷表示，血液腫瘤科團隊安排患者住院進行化療，同步給予靜脈補液、調整電解質及預防腎衰竭的支持性療法。在第一階段療程後，患者頸部腫塊已完全消退，腎功能也恢復穩定，後續將安排門診追蹤與繼續階段性治療。

淋巴瘤並非不治之症，尤其是像伯基特淋巴瘤或是最常見的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」這類高侵襲性的淋巴癌，越早發現治療，控制效果就越好，民眾若發現頸部、腋下、鼠蹊部等部位有不明腫塊、短時間變大並有疼痛或紅腫熱感，切勿輕忽拖延，務必及早就醫，爭取治療的黃金時間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中