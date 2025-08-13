頸部腫塊如「鴕鳥蛋」 確診「伯基特淋巴瘤」

▲老翁頸部出現如鴕鳥蛋腫塊，切片檢查證實是「伯基特淋巴瘤」。（亞洲大學附屬醫院提供）

記者陳建志／台中報導

68歲廖姓老翁今年初右側頸部出現一顆小腫塊，但他未積極治療，直到逐漸變大且合併紅腫熱痛，且腫塊變形有如「鴕鳥蛋」才趕緊就醫，經切片檢查證實是「伯基特淋巴瘤」，腫瘤逼近氣管僅隔0.1公分，還出現多種併發症，所幸經化療後腫塊逐漸消退，才撿回一命。

極具侵略性 腫瘤生長速度快

亞洲大學附屬醫院血液腫瘤科醫師賴彥廷表示，患者年初已發現異常，卻遲遲不願就醫，只靠自行服用止痛藥與偏方緩解，直到3個月後，腫塊已經大如鴕鳥蛋，外觀明顯變形、疼痛難耐，才連忙前往耳鼻喉科求診，經切片檢查後確診為罕見「伯基特淋巴瘤」，這是一種極具侵略性的非何杰金氏淋巴癌，腫瘤生長速度快。

請繼續往下閱讀...

離氣管0.1公分 晚治療恐奪命

賴彥廷指出，患者經進一步斷層掃描檢查發現，腫瘤與氣管僅相隔0.1公分，幾乎已經壓迫到呼吸道，若是再晚一步，患者可能會因窒息而喪命。

醫師強調，每個人身上都有許多淋巴腺，包括頭頸部、腋下、鼠蹊部、縱膈腔及腹腔等部位，都是淋巴腺較集中的位置，當這些區域有感染源侵入時，該區的淋巴腺就會跟著腫大、發炎，若是淋巴細胞出現惡性轉變，則會轉變成惡性淋巴瘤，也就是俗稱的淋巴癌。

賴彥廷表示，血液腫瘤科團隊安排患者住院進行化療，同步給予靜脈補液、調整電解質及預防腎衰竭的支持性療法。在第一階段療程後，患者頸部腫塊已完全消退，腎功能也恢復穩定，後續將安排門診追蹤與繼續階段性治療。

淋巴瘤並非不治之症，尤其是像伯基特淋巴瘤或是最常見的「瀰漫性大B細胞淋巴瘤」這類高侵襲性的淋巴癌，越早發現治療，控制效果就越好，民眾若發現頸部、腋下、鼠蹊部等部位有不明腫塊、短時間變大並有疼痛或紅腫熱感，切勿輕忽拖延，務必及早就醫，爭取治療的黃金時間。

