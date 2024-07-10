健康網》夏天頭皮屑如雪花飄？ 醫曝對抗3招

醫師建議，選擇含有抗真菌成分的洗髮精，並調整適當的洗頭髮頻率；避免使用過多護髮產品；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣好熱，頭皮屑如雪花隨風飄？如果再加上頭皮癢，實在是太令人煩躁，該怎麼辦呢？萬芳醫院皮膚科主治醫師沈孟暵表示，對抗頭皮屑有3對策，包括：選擇含有抗真菌成分的洗髮精、降低出油、維持良好的生活習慣。

為什麼會有頭皮屑？沈孟暵在臉書粉專「沈孟暵 皮膚醫師」發文頭皮屑是頭皮表面脫落的死皮細胞，這個過程在皮膚上一直在進行更新，是個正常的代謝，但是有時候，這些細胞會聚集成片狀，變成讓人煩惱的頭皮屑。

請繼續往下閱讀...

頭皮屑與脂漏性皮膚炎有關

他指出，頭皮屑和脂漏性皮膚炎（SD）是同一疾病的不同表現。脂漏性皮膚炎可以影響頭皮、臉部、耳後以及上胸部，不僅有脫屑，還可能會有紅腫和瘙癢的情況。這兩者的區別主要在於症狀的範圍和嚴重程度。

頭皮屑3成因

●皮脂分泌異常增加。

●皮屑芽孢菌增多：皮屑芽孢菌依賴頭皮出油的脂質作為主要營養來源，皮脂腺分泌的皮脂中含有豐富的甘油三酯、脂肪酸和膽固醇，這些物質為皮屑芽孢菌提供了理想的生長環境。

他指出，當皮脂分泌過多時，頭皮上的油脂堆積會為皮屑芽孢菌提供更多的養分，促使其迅速繁殖，皮屑芽孢菌在這樣的環境中增殖過快，可能會導致頭皮失衡，進而引發頭皮屑和脂漏性皮膚炎。皮屑芽孢菌在分解皮脂時，會產生一些代謝物，這些代謝產物會刺激頭皮，破壞頭皮的屏障，進一步引發炎。

●個人特質、其他皮膚疾病：像是過敏、乾癬等皮膚疾病，也會使頭皮屑增多。

醫師指出，當皮脂分泌過多時，頭皮上的油脂堆積會為皮屑芽孢菌提供更多的養分，促使其迅速繁殖，可能會導致頭皮失衡。（擷取自沈孟暵臉書）

對抗頭皮屑3對策

●降低皮屑芽孢菌：選擇含有抗真菌成分的洗髮精，像是Ketoconazole、Selenium Sulfide、Climbazole等成分，都有降低皮屑芽抱菌的效果。

●降低出油：調整適當的洗頭髮頻率；避免使用過多護髮產品，避接觸頭皮，只需塗抹在髮梢部位；避免高油和高糖分的飲食習慣。

●維持良好的生活習慣：進行適當的運動和放鬆活動，有助於減少壓力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法