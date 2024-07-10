健康網》小心熱傷害！ 「中暑風險」簡單算：小於30安心出門

醫師建議，依據中暑危險係數，了解在外的中暑嚴重程度外，也可安排工作行程和防中暑的應對方式。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連日高溫，許多地區氣溫上看36度，熱傷害風險直線飆升！胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，高溫氣候對人體健康影響日益顯著，應對措施非常重要。因此建議透過計算「中暑危險係數」，安排工作行程和防止中暑的應對方式，其中當分數小於30分時，表示可依正常作息安排活動。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，面對氣候變化的挑戰時，應加強對高溫天氣相關知識的普及和宣傳，以提高大家的應對能力，建議可依據中暑危險係數，除了告知在外的中暑嚴重程度外，也可依中暑危險係數，安排工作行程和防中暑的應對方式。

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何謂中暑危險係數？黃軒說明，是1個用來評估高溫環境下中暑風險的指標，考慮氣溫、相對濕度和風速等因素，計算出中暑的可能性。當中暑危險係數較高時，應特別注意防暑措施，避免中暑發生，應避免高溫（>33 ℃）或大太陽下工作，並安排適度休息，其公式為：室外溫度（℃）+室外相對濕度（%）×0.1：

●中暑危險係數＜30分：安全正常作息，沒有特別風險，可按照平時的作息安排活動。

●中暑危險係數30-35分：注意水分補充，若開始出現輕微中暑風險，需特別注意保持身體水分，多喝水，避免長時間暴露在陽光下。

●中暑危險係數35-40分：警戒注意水分補充、避免激烈運動。此時中暑風險增加，須加強防護措施，保持充足水分攝入，盡量避免劇烈運動、長時間在高溫環境中活動。

●中暑危險係數＞40分：必須調整活動工作場地。此時中暑風險極高，需立即改變活動和工作場所，避免在戶外進行任何體力活動，尋找涼爽環境，防止中暑。

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