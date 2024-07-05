健康網》吹冷氣鼻子就過敏、鼻塞 醫列4壞處

醫師指出，長期暴露在冷氣下，鼻竇黏膜的纖毛功能可能會受到影響，容易引起鼻竇炎、鼻塞、頭痛等問題；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天高溫難耐，大概很難有人可以完全不開冷氣，但冷氣吹久了，對鼻子也不好。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書粉專「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享4壞處，包括：黏膜乾燥、鼻腔敏感、鼻竇問題、免疫力下降。

●黏膜乾燥：冷氣中的乾燥空氣會使得鼻黏膜變得乾燥，進而導致鼻腔內的黏液減少。這可能會引起鼻腔乾燥、灼熱感、疼痛，甚至出血的情況。乾燥的黏膜容易受到環境中的細菌和病毒侵襲，增加感染的風險。

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●鼻腔敏感：長時間暴露在冷氣下，會使得鼻腔的黏膜變得敏感，容易受到外界刺激而引起鼻過敏、打噴嚏、流鼻水等症狀。對於本來就有鼻子過敏問題的人來說，這種情況可能會更加嚴重，影響生活品質。

●鼻竇問題：長期暴露在冷氣下，鼻竇黏膜的纖毛功能可能會受到影響，容易引起鼻竇炎、鼻塞、頭痛等問題。此外，冷氣中的細菌和真菌也可能進入鼻腔，增加感染的風險，尤其對於本來就有鼻竇問題的人來說，就更要注意了。

●免疫力下降：長時間吹冷氣可能會使得鼻腔黏液分泌減少，進而降低抵抗力，增加感冒、流感等呼吸道疾病的發生率。尤其在冷氣中細菌易滋生，免疫力下降後，鼻子容易感染。

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