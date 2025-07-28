自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

聲音沙啞、走路喘竟是罕見癌 82歲醫手術重建氣管救2病患

2025/07/28 15:29

2位氣管癌患者59歲蔡先生（右）與43歲簡小姐（左），在治療出院後回到台南市立醫院，感謝為他們執刀的胸腔外科資深醫師吳明和。（記者王俊忠攝）

2位氣管癌患者59歲蔡先生（右）與43歲簡小姐（左），在治療出院後回到台南市立醫院，感謝為他們執刀的胸腔外科資深醫師吳明和。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕罕見的氣管癌重建手術一向是胸腔外科領域的高難度挑戰，身兼高雄秀傳醫院院長的台南市立醫院胸腔外科醫師吳明和教授，年逾82歲，他仍退而不休、維持健康身心，堅守醫療工作崗位，近2個月成功完成兩例氣管癌切除及重建手術，術後兩病患都順利康復出院，持續回診做放射線治療與追蹤。

59歲蔡先生2年前罹患COVID-19後，常出現慢性咳嗽與聲音沙啞。近期到胸腔內科就診，電腦斷層發現右側甲狀腺病灶，進一步評估疑為甲狀腺癌侵犯氣管，經詳細診察，安排做右側甲狀腺與部分氣管切除及氣管重建手術，病理報告為胸腺樣分化的氣管癌，今年4月完成手術，術後第9天恢復出院。

另43歲簡小姐平時熱愛戶外活動，但從去年起漸感覺走路容易喘，近2個月呼吸困難更明顯。起初於他院確診為氣管腫瘤，多方詢問轉診至台南市立醫院吳明和門診。今年6月下旬完成部分氣管切除與螺旋式氣管重建手術，病理報告為腺樣囊性氣管癌，術後恢復良好、順利出院。

吳明和表示，成人氣管從咽喉至氣管分叉長度約11公分，氣管兼具呼吸與發聲功能，也緊鄰重要血管與神經，手術稍有不慎可能引發嚴重併發症。氣管重建手術需將腫瘤完整切除再縫合，若腫瘤過長或侵犯聲帶、甲狀腺等鄰近器官，手術風險更高，術後也須確保呼吸與語音功能的完整性。手術仰賴高度精細外科技術與臨場判斷力，並需麻醉科、呼吸治療與加護醫療團隊跨科合作，提供病人安全有效的治療。

他說，氣管癌算罕見疾病，他做過1萬例胸腔外科手術，氣管癌約僅5位，且發病風險因子不明。他提醒，若出現不明慢性咳嗽、聲音沙啞或呼吸困難、走路喘、聲音變化等症狀，應及早就醫檢查。

吳明和並從2009年首創螺旋式氣管重建手術（Spiral Tracheoplasty），發表於國際醫學期刊，迄今累積豐富臨床經驗，成功應用於氣管腫瘤、肺癌與甲狀腺癌侵犯氣管等複雜案例。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中