聲音沙啞、走路喘竟是罕見癌 82歲醫手術重建氣管救2病患

2位氣管癌患者59歲蔡先生（右）與43歲簡小姐（左），在治療出院後回到台南市立醫院，感謝為他們執刀的胸腔外科資深醫師吳明和。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕罕見的氣管癌重建手術一向是胸腔外科領域的高難度挑戰，身兼高雄秀傳醫院院長的台南市立醫院胸腔外科醫師吳明和教授，年逾82歲，他仍退而不休、維持健康身心，堅守醫療工作崗位，近2個月成功完成兩例氣管癌切除及重建手術，術後兩病患都順利康復出院，持續回診做放射線治療與追蹤。

59歲蔡先生2年前罹患COVID-19後，常出現慢性咳嗽與聲音沙啞。近期到胸腔內科就診，電腦斷層發現右側甲狀腺病灶，進一步評估疑為甲狀腺癌侵犯氣管，經詳細診察，安排做右側甲狀腺與部分氣管切除及氣管重建手術，病理報告為胸腺樣分化的氣管癌，今年4月完成手術，術後第9天恢復出院。

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另43歲簡小姐平時熱愛戶外活動，但從去年起漸感覺走路容易喘，近2個月呼吸困難更明顯。起初於他院確診為氣管腫瘤，多方詢問轉診至台南市立醫院吳明和門診。今年6月下旬完成部分氣管切除與螺旋式氣管重建手術，病理報告為腺樣囊性氣管癌，術後恢復良好、順利出院。

吳明和表示，成人氣管從咽喉至氣管分叉長度約11公分，氣管兼具呼吸與發聲功能，也緊鄰重要血管與神經，手術稍有不慎可能引發嚴重併發症。氣管重建手術需將腫瘤完整切除再縫合，若腫瘤過長或侵犯聲帶、甲狀腺等鄰近器官，手術風險更高，術後也須確保呼吸與語音功能的完整性。手術仰賴高度精細外科技術與臨場判斷力，並需麻醉科、呼吸治療與加護醫療團隊跨科合作，提供病人安全有效的治療。

他說，氣管癌算罕見疾病，他做過1萬例胸腔外科手術，氣管癌約僅5位，且發病風險因子不明。他提醒，若出現不明慢性咳嗽、聲音沙啞或呼吸困難、走路喘、聲音變化等症狀，應及早就醫檢查。

吳明和並從2009年首創螺旋式氣管重建手術（Spiral Tracheoplasty），發表於國際醫學期刊，迄今累積豐富臨床經驗，成功應用於氣管腫瘤、肺癌與甲狀腺癌侵犯氣管等複雜案例。

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