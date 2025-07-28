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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

怕打針？用牙線打疫苗！ 美研究幫老鼠「剔牙」防流感

2025/07/28 15:34

研究人員開發出一種利用塗有疫苗的牙線進行無針接種的新方法，圖為情境示意，非實驗畫面。（圖取自freepik）

研究人員開發出一種利用塗有疫苗的牙線進行無針接種的新方法，圖為情境示意，非實驗畫面。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學家開發出一種全新無針疫苗接種方式：用牙線，而且過程就像在看牙醫。根據科學新聞網站《Live Science》報導，一項概念驗證研究中，研究人員成功地透過塗有非活性流感病毒的牙線，為實驗室小鼠接種了流感疫苗。

這項發表於《自然生物醫學工程》（Nature Biomedical Engineering）期刊的研究，旨在解決傳統針筒注射疫苗所帶來的疼痛、針頭恐懼與後勤挑戰。研究人員認為，若「疫苗牙線」技術成熟，甚至可能透過郵件進行分發，大幅提升疫苗的可及性。

過去研究已知，透過口腔黏膜接種疫苗能觸發有效的免疫反應，但難點在於如何穿透口腔的屏障，輸送足夠的劑量。此次研究團隊找到了意想不到的突破口：牙齦與牙齒交界處的「接合上皮」（junctional epithelium, JE），這個區域的組織滲透性極高，是理想的疫苗吸收點。

為了將疫苗精準送達此處，研究人員想到了牙線。他們將非活性流感病毒塗在牙線上，並為實驗鼠進行了3次「牙線潔牙」。在最後1次接種1個月後，這些小鼠接觸了活性流感病毒，結果全部存活；相較之下，未接種疫苗的對照組小鼠則全部死亡。

德州理工大學的化學工程師、研究第一作者英格羅（Rohan Ingrole）指出，這種牙線疫苗不僅激發了全身性的免疫力，更重要的是，它還誘導了「黏膜免疫」，這是傳統肌肉注射疫苗較難達成的。由於大多數病原體是透過黏膜途徑入侵，這種額外的保護力可能更具優勢。

團隊的下一步，是將此研究擴展到更大型的動物身上，並為未來的人體試驗奠定基礎。

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