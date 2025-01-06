流感重症治療突腹痛 罕見腸穿孔合併腹膜炎

▲電腦斷層掃描，可見病患腹腔內出現空氣及腹水，疑消化道穿孔。 （照片提供／林岳民）

文／陳又豪、林岳民

24歲A小姐過去健康無任何慢性病史，因感染流行性感冒病毒引發雙側嚴重肺炎，前往他院住院，並接受抗病毒藥劑治療，然而病況遲遲未有好轉跡象。更糟糕的是，3天後突然有嚴重腹痛的情形，經腹部電腦斷層診斷為腸穿孔合併腹膜炎，因此緊急從他院轉診至高雄長庚醫院接受外科手術評估及介入。

升結腸多處潰瘍

手術過程發現升結腸多處潰瘍而導致穿孔，合併糞便滲漏至腹腔內造成嚴重腹內感染，全部腸道皆十分的腫脹。經手術團隊評估後，切除了狀況不良的升結腸，並建立暫時性的腸造口，手術時間共歷時5小時。術後轉至外科加護病房做術後照護及呼吸器脫離。

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術後因消化狀況不佳，因此給予全靜脈營養針劑做營養支持。腹內感染的部分在1週內有逐漸恢復改善，然而雙側肺炎仍改善緩慢無法脫離呼吸器。

在加護病房內，醫療團隊聯合外科重症醫師、胸腔科醫師、感染科醫師、營養師、呼吸治療師等，每日調整其抗生素及營養補充的策略，終於在半個月後脫離呼吸器且轉出加護病房，並順利趕在耶誕節前出院回家休養。

根據衛福部資料，流感重症較容易發生在老年人、嬰幼兒、孕婦，或是有氣喘、糖尿病、心肝腎臟具慢性疾病史的族群。然而A小姐年輕健康，也無相關慢性疾病，流感的病程會如此嚴重實屬罕見。

流感的嚴重併發症除了肺炎之外，常見的還有腦炎、心肌炎或心包膜炎等，鮮少有腸穿孔的個案。國外有零星的個案報告提及流感病毒的感染、流感疫苗或抗病毒藥物的使用可能導致結腸炎，也有個案報告提及兒童流感病毒感染引發十二指腸潰瘍併穿孔。雖然併發腸穿孔的發生機率低，但一旦發生了，對病人、家屬及醫療人員都將會是一場苦戰。

勤洗手、戴口罩預防感染

對於流感病毒的防範，最重要的就是避免飛沫及接觸的傳染，包括洗手及口罩的穿戴。若有出現相關呼吸道症狀、骨關節疼痛等，尋求就醫並避免人群的接觸，以阻斷傳播鏈是十分重要的。像A小姐一般出現腹痛的情形十分少見，但民眾若是也出現同樣症狀，包括腹部嚴重壓痛、噁心、嘔吐、寡尿等情形，就需小心是否是腹膜炎作祟了。

（作者皆為高雄長庚醫院大腸直腸外科醫師）

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