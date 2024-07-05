健康網》暑假出遊防熱傷害 國健署：時時喝水隨時留心

國健署提醒，在戶外活動中，每15分鐘飲水200到300毫升，不可等到口渴才喝水，避免熱傷害的發生；情境照。（交通部觀光署提供）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕連日高溫又適逢暑假來臨，許多家長會帶小孩出遊，衛生福利部國民健康署提供4招，包括：涼爽環境、遮陽設備、時時喝水及隨時留心，遠離熱傷害。

國民健康署在臉書發文表示，容易發生熱傷害的環境，包括：高溫悶熱的戶外、空氣不流通的室內，以及密閉的車內。

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●涼爽環境：穿著寬鬆、涼爽的淺色衣服，室內保持空氣流通，使用冷氣時，溫度建議設定在26到27度，搭配電風扇，達到室內降溫效果，另外也可以選擇有冷氣的公共場所，避免悶熱的環境。

●遮陽設備：室內可加裝窗簾、百葉窗等，並於陽台種植盆栽樹木，阻擋高溫對室內溫度的影響；外出時，嬰兒推車加裝遮陽設備，並使用遮陽傘、遮陽帽、太陽眼鏡和適時補充防曬乳。

●時時喝水：室內室外都要適時適度補充水分，不可等到口渴才喝水，避免飲用含高糖分、咖啡因或酒精成分之飲料，在戶外活動中，每15分鐘飲水200到300毫升，避免熱傷害的發生。

●隨時留心：隨時注意氣象局發布的天氣預報，避免於上午10點至下午2點外出，另外，若搭車或開車，務必確實檢查孩童是否已下車，避免因孩子睡著，留置車內發生憾事。

國健署建議，活動遊玩多注意孩童身體狀況，若出現身體不適請立即休息，必要時需送醫診治。

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