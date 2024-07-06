健康網》什麼！耳朵也會發霉？ 醫曝「2行為」增加感染風險

胡皓淳表示，不要隨意把棉花棒等物品插進耳朵，這樣可能損傷耳道皮膚，增加感染的風險；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣又濕又熱，東西很容易就發霉，但你有聽過耳朵也會發霉嗎？輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享，如果耳朵沒有好好保護也會發霉，當耳道內部潮濕時，細菌和真菌容易滋生，導致耳朵發霉的風險增加。不要隨意用棉花棒挖耳朵，也不要長時間使用耳塞或耳機，可能會讓耳朵發霉的風險增加。

夏天耳朵發霉原因

高溫潮濕的環境：胡皓淳指出，夏天的氣候通常比較潮濕，高溫潮濕的環境非常適合細菌和真菌的生長，而這些微生物正是引起耳朵感染，和發霉的主要原因之一。當耳道內部潮濕時，細菌和真菌更容易滋生，導致耳朵發霉的風險增加。

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水上活動的頻繁：他說，大家夏天都喜歡出去玩水。但是長時間接觸水，可能導致耳道內滲入水分，進而造成耳朵潮濕。潮濕的環境提供了微生物生長的溫床，因此頻繁參加水上活動的人，更容易有耳朵發霉的困擾。

衛生習慣良好、保持通風預防發霉

胡皓淳表示，不要隨意把棉花棒等物品插進耳朵，這樣可能損傷耳道皮膚，增加感染的風險。如果有耳垢的困擾，建議尋求專業醫生清潔。另外，也不要長時間使用耳塞或耳機，否則會封閉耳道，造成潮濕和細菌滋生。戴耳塞或耳機一段時間就要拿下來，讓耳朵也有機會「呼吸」。

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