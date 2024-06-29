醫院評鑑新規則 醫事司曝：擬納兒童急救照護分級

衛福部醫事司司長劉越萍今在台大醫院「兒童健康的挑戰與創新」研討會上透露，醫事司正研擬將兒童緊急醫療照護能力分級納入醫院評鑑。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕當嬰幼兒有突發狀況，第一時間的診治與照護可能就是生死瞬間，衛福部醫事司研擬將兒童緊急醫療照護能力分級納入醫院評鑑，下半年將召集相關專家研議細節，預計明年公告草案並於2027年實施，此外，為強化周產期與兒童重症加護照護品質，提供醫院每月60萬至120萬元的補助計劃預計今年9月上路。

衛福部醫事司司長劉越萍今（29日）在台大醫院「兒童健康的挑戰與創新」研討會上透露，醫事司正研擬新一輪的醫院評鑑規則，區域醫院、醫學中心研擬搭配兒童醫療網，依據孕產婦、新生兒、兒童照護能力進行分級，必須達到中度、重度的照護標準，才能得到區域醫院、醫學中心的評鑑「入場券」。

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根據衛福部統計，2022年19歲以下兒童急診人次約77萬6926人，其中以0至4歲嬰幼兒占34%比例最高。劉越萍說，醫事司今年下半年會召集專家進行討論，針對新的評鑑規則，預計明年公告草案、2027年上路。

劉越萍說，衛福部自2021年推動「優化兒童醫療照護計畫」，今年挹注20 億元經費擴大辦理多項策略，除推動「專責醫師」，在基層醫療院所強化兒童初級照護及健康促進，也針對重點醫院提供可近性高的周產期與兒童急症照護分級照護，另核心醫院則以提升兒童重難罕症照護協助相關人力培訓為主。

劉越萍表示，為提升周產期和兒童重症加護的照護品質，每家醫院將有每月60萬元至120萬元的補助，支持新生兒及兒童加護病房運作所需的資深照護人力及團隊費用，補助金額根據醫院內兒童加護病房及新生兒加護病房的設置情況有所不同，預計最快今年9月實施。

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