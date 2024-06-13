年助逾萬幼童「台大瑞信兒童天地」啟用 院長籲積極接住慢飛天使

台大醫院兒童發展及評估療育中心今（13日）啟用重新改造的空間「台大瑞信兒童天地」，盼以充滿溫暖的童趣空間，接住每個慢飛天使。 示意圖非病童。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕過去常有「大隻雞慢啼」的觀念，隨著家長意識抬頭，疑似發展遲緩兒童的通報數較10年前成長8成，每年門診數達1萬人的台大醫院兒童發展及評估療育中心今（13日）啟用重新改造的空間「台大瑞信兒童天地」，盼以充滿溫暖的童趣空間，接住每個慢飛天使；院長李旺祚建議，政府可整合政策與資源，推動3歲前完整身心評估，以利及早發現幼童異常並介入治療。

台大兒童健康基金會與瑞信兒童醫療基金會捐贈下，位於台大兒童醫院4樓的兒發中心進行空間「大變身」，兩基金會委託「玩鉛筆創意有限公司」設計師謝介文，將自然風景、森林氛圍與小動物元素巧妙融入兒發中心，門口還有可愛的大兔子公仔迎接病童，今天正式揭牌啟用；出席揭牌典禮的台大醫學院院長倪衍玄表示，少子化已是國安問題，因為生得少更要每個都照顧好，其中早療就扮演著重要角色，這也是兒發中心成立的意義。

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台大兒發中心主任謝正宜指出，越來越多人有觀念，發展遲緩的兒童應把握「黃金治療期」及早接受療育，門診每年約有1萬人、平均收案人數約1千人，較於過去5、6歲才發現，目前收案對象已有半數是3歲以下的孩子。

台大兒醫院長李旺祚表示，該院兒發中心收案數居全台之冠，與大多數早療中心由單一專科醫師成立不同，台大兒發中心團隊由兒童神經科、復健科、兒童心智科、眼科、耳鼻喉科等多專科組成；他提到，國健署下個月將推出「兒童發展篩檢服務方案」，提供未滿7歲兒童每人6次篩檢，可預期需接受評估與治療的個案數將攀升，然而國內是否有足夠量能因應，是政府需要重視的問題。

李旺祚指出，政府在提升家長意識和兒童發展方面已經做了很多努力，但仍有改進空間。例如現行幼兒專責醫師制度每案補助1千元，但扣除醫療院所行政成本後，實際進到醫師手中的恐怕僅剩1、200元，早療服務也是如此；他建議政府可整合資源，將專責醫師、健檢等政策打包成套，提供3歲前完整的身心評估，他認為，台灣曾率先實施新生兒B型肝炎疫苗注射，成功預防肝細胞癌成為全球效法的典範，完整的兒童健康檢查也有機會走在前列，成為其他國家的榜樣。

台大兒醫院長李旺祚表示，該院兒發中心收案數居全台之冠。（記者邱芷柔攝）

台大兒童健康基金會與瑞信兒童醫療基金會捐贈下，位於台大兒童醫院4樓的兒發中心進行空間「大變身」。（記者邱芷柔攝）

台大醫院兒童發展及評估療育中心今揭牌啟用重新改造的空間「台大瑞信兒童天地」。（記者邱芷柔攝）

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