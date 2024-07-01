青銀同樂 柳營奇美醫院攜手醫專推動失智友善

柳營奇美醫院與敏惠醫專今舉辦「世代相伴~共融美好時光」國小學童失智友善營隊，幼青銀共學。（柳營奇美醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕柳營奇美醫院與敏惠醫專今舉辦「世代相伴~共融美好時光」國小學童失智友善營隊，邀請柳營在地25位國小學童、8位敏惠醫專學生及14位失智據點長者參與，幼青銀三代共學共伴，打造失智友善社區。

柳營奇美醫院與敏惠醫專今舉辦「世代相伴~共融美好時光」國小學童失智友善營隊，幼青銀共學。（柳營奇美醫院提供）

活動由學童熱情舞蹈表演揭開序幕，在護理師及醫專學生帶領下，學童學習認識失智症，以及如何與失智長者溝通，通過「失智症十大警訊」的情境角色扮演和高齡者體驗活動，讓學童了解失智長者的身心變化，學會面對和陪伴失智長者的技巧，進而提升失智友善態度。

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精心設計的老幼共融遊戲，互助合作闖關，學童學會同理和接納失智長者，長者也增進社會參與動力，氣氛溫馨有趣。

柳營奇美醫院護理部長蕭素秋表示，打造柳營失智友善社區，結合柳營區公所及社區成立「失智友善社區推動小組」。

敏惠醫專校長葉至誠指出，鼓勵學生多參與各項關懷活動，身體力行，學習如何照顧長者的技能，進一步了解失智長輩，培養對失智議題的關懷與行動，充實自我內涵，有助於未來投入職場的準備。

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