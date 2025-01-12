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鈣質是腸癌剋星！ 研究：每日1杯牛奶或降14％風險

2025/01/12 13:55

預防大腸癌，研究指出，鈣質比牛奶更關鍵；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

預防大腸癌，研究指出，鈣質比牛奶更關鍵；圖為情境照。（圖擷取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕越來越多研究顯示，鈣質攝取與降低罹患大腸直腸癌（Colorectal cancer）風險有關。一項針對超過50萬名女性進行的大型觀察性研究，顯示每日攝取足量鈣質，或可降低大腸直腸癌風險，而每日1杯牛奶可能就是個好選擇。

科學網站《ScienceAlert》報導， 這項刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究，由英國牛津大學的科學家團隊主導，分析歐洲中老年女性長期健康數據和飲食問卷。研究發現，每日攝取300毫克的鈣質，可降低高達17%大腸直腸癌風險。而在所有評估的97種飲食中，乳製品特別是富含鈣質優格和牛奶，與大腸直腸癌發生呈現最強烈的負相關。其中，每日飲用200克牛奶的受試者，罹患大腸直腸癌風險降低約14%。

近年來，多項觀察性研究指出，乳製品可能有助於腸道健康，這對於鈣質攝取量通常較低且容易缺乏鈣質的女性而言尤其重要。進一步的數據分析顯示，牛奶之所以能降低腸癌風險，關鍵很可能就在於其中的「鈣質」。因此，研究人員推論，即使是非乳製品，只要富含鈣質的食物，例如豆漿等，也可能對下消化道的長期健康有益。

然而，必須注意的是，儘管這項研究規模龐大且方法嚴謹，但它終究屬於觀察性研究，只能顯示「相關性」而非「因果關係」。換句話說，喝牛奶的人罹患腸癌的風險較低，不代表喝牛奶「直接導致」腸癌風險降低，仍可能有其他因素影響。

近年來，全球許多地區的大腸直腸癌發生率皆有上升趨勢，科學家們推測，這可能與不健康的飲食習慣有關。例如，酒精、加工肉品和紅肉已被認為會增加罹患腸癌的風險。本次研究中，每日飲用2份標準酒精飲品與最高15%的癌症風險增加有關，是所有評估的飲食因素中關聯性最強的。而每日食用30克紅肉和加工肉品則與8%癌症風險增加有關。

雖然目前已有隨機對照試驗證實了肉類、酒精攝取與腸癌之間的關聯，但鈣質在其中的保護作用仍不明確。儘管許多觀察性研究都發現鈣質攝取與降低腸癌風險之間的關聯，但一些探討鈣質補充劑是否能影響腸癌的隨機對照試驗，卻沒有發現任何效果。

未參與此次研究、專注於實證醫學的牛津大學學者努南（David Nunan）提醒：「雖然這項研究強調了增加飲食中鈣質攝取的潛在益處，但記者和大眾應謹慎看待這些發現。由於方法學上的限制，報告的數據可能誇大了真實的效果。仍需要更嚴謹的研究，例如隨機對照試驗，才能確定因果關係。」

科學家目前認為，高達半數的腸癌病例可藉由健康的生活型態和飲食調整來預防。雖然本次分析有其侷限性，但仍大致表明，若經常食用酒精、紅肉和加工肉品，可能會危害腸道健康。另一方面，乳製品和非乳製品的鈣質來源（冰淇淋和起司除外），則可能有益於腸道健康。

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