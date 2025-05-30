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新冠疫情升溫 林氏璧：病毒漸流感化、若有1徵兆才須擔心

2025/05/30 18:34

林氏璧昨於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文提及，「這幾週新冠病毒在台灣又開啟一波流行。」、「我看到的就是這個病漸漸地流感化，再久一點，應該會走向感冒化。」（資料照）

林氏璧昨於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文提及，「這幾週新冠病毒在台灣又開啟一波流行。」、「我看到的就是這個病漸漸地流感化，再久一點，應該會走向感冒化。」（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新冠病毒、新型冠狀病毒病、COVID-19）疫情上升，對此前台大感染科醫師林氏璧表示，「新冠病毒不會離開我們了」，這個病漸漸地流感化，久一點接著走向感冒化，直指「如果出現一個新的新冠突變株，在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心」。

林氏璧昨於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文提及，「這幾週新冠病毒在台灣又開啟一波流行。」這個病毒就是會一直突變，造成新的流行，這應該早就不是新聞了吧。流感不也是這樣嗎？每一陣子就流行一波，前面打的疫苗會無法防感染。新冠病毒不會離開我們了，它會跟著我們很久。「我看到的就是這個病漸漸地流感化，再久一點，應該會走向感冒化。事實上感冒常見的病毒中，本來就包含冠狀病毒。」

林氏璧說明，進入Omicron年代後，打新冠疫苗早就只是為了防重症，而不是防感染了。前面打的疫苗雖然無法防止新病毒株的感染，「但我一直相信，我們的身體不是吃素的」，經歷了幾次的自然感染和幾劑疫苗之後，如果是健康的人，我相信應該還是有防重症的免疫記憶存在。」

目前的狀況，已經很難去做研究回答到底這個防重症效果可以持續多久。但我們可以反過來看。如果出現一個新的新冠突變株，「在健康沒有慢性病的人發生了較高比例的重症，那我們才應該要擔心」，經過這幾年建立的防重症免疫力，似乎對這個新病毒沒效了。然目前為止，顯然沒有看到這樣的現象。

不過，老人家還有有慢性病的人，也就是新冠重症的高風險族群，疫苗防重症的效力大概半年以上就會慢慢消退，這群人是要好好保護的，仍建議要繼續施打最新株的新冠疫苗，一旦染疫也應該盡早就醫取得公費抗病毒藥物。

林氏璧坦言，每天看著新聞報，常常看到使他皺眉頭的標題和內容。但都忍住了沒有想講話。因為覺得歷經百戰的大家應該都已經很了解這個病，應該可以處之泰然，不會再隨便就被嚇到了吧。

另，林氏璧分享太太「小狸」近期在兒科看診的觀察，指出新冠、流感、腸病毒與A型鏈球菌的病患皆增加，然接觸到的家長對於新冠普遍態度淡定，部分甚至不願快篩，除了覺得挖鼻子很不舒服，也理解就算確診也不會符合公費給抗病毒藥條件，在治療上沒有差別，「反正就是請假在家休息，症狀治療，靠自己的免疫力自己好」。

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