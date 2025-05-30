AI心電圖監測揪潛在心血管疾病 24％民眾屬中高風險

台北市立聯合醫院於世壯運期間設置「智慧健康體驗園區」提供AI心臟年齡與功能預測體驗。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市立聯合醫院於世壯運期間設置「智慧健康體驗園區」提供AI心臟年齡與功能預測體驗，協助評估個人心血管健康風險，已有1638人次完成體驗，其中有13人透過聯醫綠色通道轉介就醫，更有2人施行心導管手術及置放血管支架，成功化解潛在重症風險。

北市聯醫說明，透過快速心電圖檢測，取得數位電子波及參數，選手和民眾可透過AI輔助判讀獲知個人心臟年齡及功能，並預測近期是否有急性心血管疾病緊急處置的風險。預測結果顯示約3％、46人屬高風險，須介入冠狀動脈疾病的進一步評估，另有約21％、340人屬中度風險。

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聯醫表示，一般猝死的原因近8成為心血管問題、2成是腦出血，而心血管問題又以罹患高血壓、糖尿病、高膽固醇，或有家族病史者風險最高，但近年不僅年齡層下降，過去沒有三高或家族病史，且有運動習慣的壯年人也曾有心肌梗塞案例。

此外，抽菸、腎上腺素和低溫也容易引發心肌梗塞，聯醫說明，當人面臨競爭壓力時腎上腺素會增加分泌，此時會造成血壓上升，若又有血管狹窄問題，就容易心肌梗塞。預防心肌梗塞，除了注意是否常感到胸悶或喘不過氣，最好的方式就是做心血管相關檢查，可以知道血管有無狹窄或心律不整。

聯醫表示，松山文創園區5號倉庫「智慧健康體驗園區」體驗開放至6月1日晚間6點，目前依現場預約報到狀況，提供部分名額釋出補位，現場將依實際狀況彈性協助盡力安排，歡迎民眾預約前往體驗。

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