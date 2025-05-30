健康網》新冠防疫大絕招！ 「這款」呼吸法抗菌、抗病毒

醫師分享，以鼻呼吸除有天然過濾與加濕功能，鼻腔分泌的一氧化氮也具抗病毒、抗菌與擴張氣道等作用，有助防護新冠；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕新冠疫情再升溫，確診人數節節高升，各種防疫方式也備受關注。耳鼻喉科醫師張益豪指出，想要隔絕病毒侵襲，除了戴口罩、勤洗手等基本守則外，也分享耳鼻喉科專屬防護大絕招：經鼻呼吸法。以鼻呼吸除有天然過濾與加濕功能，鼻腔分泌的一氧化氮也具抗病毒、抗菌與擴張氣道等作用，還可減少口腔、喉嚨乾燥。

出國搭機自我防護3大招

張益豪於臉書專頁「張益豪醫師/耳鼻喉專科免疫與營養學.嗅覺味覺五官大使白袍人生學院」發文指出，連假一開始，許多人開始出國旅遊。不過，若仔細觀察，不戴口罩的人變多，洗手與噴酒精也不再成為習慣。提醒疫情增溫下，搭機出國者應掌握以下3招，做好自我防護：

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1.不急著吃飛機餐：經濟艙乘客距離擁擠，並排吃飯，旁人咳嗽或口水噴濺，可能就被傳染；建議等身旁的人都吃完戴起口罩時再開動。若能全程休息戴好口罩不吃飛機餐，則會更安全。

2.搭機戴口罩：搭機盡量全程配戴口罩，絕對可以防堵大量的病毒、細菌。如果可以適當升等位子，減少接觸的人數與保持安全距離，也是一種防護。

3.別東摸西摸又碰口鼻：減少接觸「大量民眾會接觸的物體表面」，例如：扶手、飛機螢幕、櫃子手把、廁所門把等；若真的非接觸不可，建議先用酒精消毒接觸面，之後再碰觸；或者接觸後不東摸西摸，之後盡快使用酒精消毒手部。

醫師表示，出國旅遊搭機，除避免觸摸大量民眾會接觸的物品，全程也應盡量配戴口罩，絕對可以防堵大量的病菌；示意圖。（圖取自freepik）

耳鼻喉科專屬防護1絕招

張益豪說，推薦防疫期間使用「經鼻呼吸法」，可維持呼吸道的防護、健康與免疫功能。為什麼「經鼻呼吸」比「用嘴呼吸」更好？重要性與原因說明如下：

●鼻腔具天然過濾與加濕功能：鼻毛與鼻黏膜可過濾空氣中的病毒、細菌與灰塵，鼻腔可將吸入空氣加濕與加溫，減少乾冷空氣對下呼吸道的刺激。

●鼻腔分泌一氧化氮（Nitric Oxide, NO）：鼻腔會產生微量的一氧化氮，這種氣體具有抗病毒、抗菌與擴張氣道的作用，經鼻呼吸可讓這些氣體進入肺部，有助於改善肺部血流與氧合效率。

●減少口腔與喉嚨乾燥：以嘴呼吸容易導致口乾、咽喉發炎，也會降低黏膜的防禦力，以鼻呼吸可以維持上、下呼吸道濕潤狀態，降低感染風險。

●有助正確呼吸節奏：以鼻呼吸可搭配腹式呼吸，更有助於緩和自律神經、減少淺快呼吸，有利於焦慮控制與呼吸系統的長期穩定。

張益豪指出，進行此呼吸法時，以鼻子緩慢吸氣，感覺腹部膨脹，保持幾秒，然後再用嘴巴慢慢吐氣，感覺腹部收縮，重複數次。詳細步驟如下：

1. 找到舒適的位置，坐著或躺著，身體放鬆，雙手輕輕放在腹部。

2. 深呼吸以鼻子吸氣，感覺空氣從鼻腔流到腹部，讓腹部膨脹起來，手也會跟著上移。

3.保持吸飽氣的狀態，閉氣幾秒鐘，讓身體充分感受氣體的流動。

4.以嘴巴慢慢吐氣，吐氣時腹部會慢慢收縮，手會跟著下移。

5.重複上述吸吐動作，維持呼吸節奏，讓身體慢慢放鬆。

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