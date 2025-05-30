新冠升溫 彰化醫院6月1日起加開特別門診

彰化醫院將增11個特別門診時段，凡有發燒、喉嚨痛、咳嗽等疑似新冠症狀者均可優先掛號。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕國內新冠（COVID-19）疫情近期再度升溫；疾管署監測預估，6月底至7月初將達感染高峰，單週確診人數恐突破20萬人，超越去（2024）年夏季疫情。為因應就醫需求，衛福部彰化醫院宣布自6月1日起加開「COVID-19特別門診」，提供週一至週六上午、週一至週五夜診服務，端午連假等假日則可至急診就醫，確保患者快速獲得醫療協助。

彰化醫院院長曾孔彥表示，配合衛福部醫福會防疫會議決議，院方將增開共11個特別門診時段，凡有發燒、喉嚨痛、咳嗽等疑似新冠症狀者均可優先掛號。他強調，目前疫苗庫存充足，呼籲民眾接種以提升保護力，並落實勤洗手、咳嗽禮節，建議於醫療機構、大眾運輸等密集場所佩戴口罩，降低傳播風險。

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中區傳染病防治醫療網副指揮官、彰化醫院顧問醫師黃伊文指出，新冠病毒持續變異，現行感染症狀已非典型，常見如頭痛、流鼻水等類感冒表現，易被輕忽。他提醒，若出現相關症狀，應儘速就醫評估；非高風險族群醫師將先給予症狀治療藥物，而符合抗病毒用藥條件者（如長者、慢性病患者）則可透過特別門診取得處方，降低重症風險。

根據疾管署數據，此波疫情傳播力強，彰化醫院呼籲，若民眾有疑似症狀或接觸史，可多利用特別門診分流就醫，減少交叉感染機會。

因應新冠（COVID-19）疫情近期再度升溫，衛福部彰化醫院宣布自6月1日起加開「COVID-19特別門診」。（圖取自彰化醫院網站）

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