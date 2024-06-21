健康網》長者容易忘東忘西 醫列防失智5招

醫師表示，運動可不只對骨骼關節健康有幫助喔！運動時大腦、脊髓、肢體等身體神經系統會協同合作，能夠幫助強化及活絡大腦；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕忘東忘西、經常失憶，甚至詞不達意等，都是失智症常見的症狀，該如何預防呢？陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢分享，預防失智強化記憶5大招，包括：持續學習新事物、維持運動好習慣、飲食均衡攝取、參與社交活動及避免傷害腦部因子。

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，相信大家都不希望這樣的病症發生在自己或家人身上，雖然目前失智症無法治癒，但我們仍然可以透過強化腦力、避免危險因子，及早預防，並延緩失智症的發生

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●持續學習新事物：第一個方法就是要「不停學習新事物」！持續學習及接觸新東西，能讓腦細胞不斷更新活化，刺激大腦的功能與創造力。像是閱讀書籍、參加課程、繪畫、寫作及烹飪等，這些都可以幫助訓練腦細胞，所以說「活到老，學到老」也是有它的道理在的。

●維持運動好習慣：運動可不只對骨骼關節健康有幫助喔！運動時大腦、脊髓、肢體等身體神經系統會協同合作，能夠幫助強化及活絡大腦，同時提升記憶、語言與學習的效率。除此之外，運動也有助於強化心血管功能、鍛鍊平衡及協調性，還有穩定情緒的作用。

●飲食均衡攝取：人體新陳代謝的機制，可以幫助清除廢物、更新修復細胞，而均衡攝取營養是維持健康機能的基本守則。除了均衡攝取六大類食物外，建議也要增加深綠色蔬果、全榖雜糧類、優質油脂的比例等抗氧化食物，減少發炎反應，幫助保護大腦細胞。

●參與社交活動：參與社交活動的過程中，不僅增加社會互動、人際交流的機會，也是學習新知的好方法。尤其是在互動聊天時，常會需要專注傾聽，同時回想記憶並組織對話，對提升大腦感知能力有相當幫助。所以不妨多多走出家門，多多和朋友出去交流活動。

●避免傷害腦部因子：容易造成腦部傷害的因子包含三高疾病（高血壓、高膽固醇、高血糖）、抽菸喝酒、憂鬱負面情緒等，這些都可能造成大腦區域的海馬迴受到影響，進而增加失智症的風險，因此，一定要讓自己盡量遠離這些危險因子，才能夠有效預防失智症的發生。

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