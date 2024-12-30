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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝咖啡也能補水！ 研究：效果不輸純水！牛奶更勝一籌

2024/12/30 09:32

研究指出，咖啡的BHI幾乎與純水相同，說明適量飲用咖啡並不會增加水分流失，也推翻了「喝咖啡會脫水」的迷思；情境照。（圖取自freepik）

研究指出，咖啡的BHI幾乎與純水相同，說明適量飲用咖啡並不會增加水分流失，也推翻了「喝咖啡會脫水」的迷思；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為，咖啡因具有利尿作用，喝咖啡可能會導致身體流失更多水分。不過，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，一項發表於《美國臨床營養學期刊》（American Journal of Clinical Nutrition）的最新研究顛覆了這種看法：適量喝咖啡的補水效果，其實和喝純水差不多，另外，全脂牛奶的補水能力則更勝一籌。

研究中，科學家邀請72位健康男性參與實驗，讓他們空腹飲用包括純水、咖啡、茶和牛奶等20種飲料，並測量4小時內的尿液排放量，進一步計算出各種飲料的補水指數（Beverage Hydration Index, BHI）。結果顯示，咖啡的BHI幾乎與純水相同，說明適量飲用咖啡並不會增加水分流失，也推翻了「喝咖啡會脫水」的迷思。

此外，研究還發現，全脂牛奶的補水能力更是名列前茅，其BHI高達1.50，也就是說在短短2小時內，牛奶能保留的水分比純水多50%。這主要歸功於牛奶中含有的蛋白質、脂肪及電解質（如鈉和鉀），能有效延長水分在體內的停留時間。

不過，牛奶的熱量較高，若飲用過量，可能對日常熱量攝取造成影響。相較之下，純水仍是最方便、健康的日常補水選擇。但在寒冷的冬天，偶爾來一杯熱咖啡，既能暖身，也能有效補充水分！

研究還發現，全脂牛奶的補水能力更是名列前茅，其BHI高達1.50，也就是說在短短2小時內，牛奶能保留的水分比純水多50%；示意圖。（圖取自freepik）

研究還發現，全脂牛奶的補水能力更是名列前茅，其BHI高達1.50，也就是說在短短2小時內，牛奶能保留的水分比純水多50%；示意圖。（圖取自freepik）

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