重大發現！ 研究證實金銀花可抑制新冠變異株

研究發現，天然金銀花成分可有效抑制新冠病毒毒性較強的變異株。（中正大學提供）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕新冠疫情升溫，上週新增新冠肺炎併發症個案102例、死亡新增19例，創今年單週新高，估6月進入另1波高峰。由中正大學、成功大學、中山醫學大學及嘉義基督教醫院組成的台灣跨校團隊研究證實，金銀花中的天然小分子「MIR2911」，對新冠病毒變異株具顯著抑制作用，團隊亦開發出創新「運送系統」，讓MIR2911更容易進入細胞，發揮抗病毒效能，可望成為天然抗病毒療法契機。

中正大學指出，自COVID-19疫情爆發以來，Delta變異株因其高傳播力與高致死率，曾在2021年在全球造成大量重症與死亡，對醫療體系與公共衛生帶來巨大衝擊，儘管全球疫情現已相對趨緩，但病毒仍持續演化，台灣近期也觀察到新冠感染人數再次上升，意味針對變異株的預防與治療策略仍具迫切性。

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金銀花研究團隊的中正大學理學院院長暨生物醫學科系教授陳永恩（左起）、嘉義基督教醫院泌尿外科教授沈正煌與中山醫學大學醫學系副教授王梅林。（中正大學提供）

中正大學針對金銀花的研究，主要在中正大學生醫系教授陳永恩、成功大學醫學檢驗生物技術系副教授蔡慧頻臨床及成功大學附設醫院的生物安全第3等級高防護（BSL-3）實驗室中共同進行，進一步證實MIR2911能精準結合Delta變異株的特定位點，抑制病毒在細胞中的增殖。MIR2911就像是病毒的「絆腳石」，能有效干擾其複製過程，有效降低其傳播力與毒性。

為提升MIR2911在體內的穩定性與傳輸效率，嘉義基督教醫院泌尿外科教授沈正煌與中山醫學大學醫學系副教授王梅林合作開發出一種創新的「運送系統」，利用「類病毒顆粒」安全包覆並攜帶MIR2911，以便更容易進入細胞發揮抗病毒效能，且幾乎沒有副作用。

研究團隊表示，本研究不僅證實MIR2911對Delta變異株具有抗病毒效果，也顯示其對其他新冠變異病毒的應用潛力，未來將持續深入探討其臨床應用性，期望這天然療法能成為面對新冠病毒變異與再度流行時的有效輔助工具，為全球防疫貢獻新方向，商品性後可以拯救更多人。該研究已刊登在國際期刊《Virus Research》中。

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